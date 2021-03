Yeni çalışma modeli artık uzaktan.

Bunun anlamı aslında genelde evden çalışma. İşte değil evinde, kanepenin üzerinde, mutfakta, yemek masasında, yatağa uzanarak çalışma.

Hele evde bebek, çocuk varsa evden çalışma tam bir eller havaya durumu.

Ben de şu an uzaktan yazıyorum. Yemek masasından. Saat 21.00. Oğlan için açtım bir çizgi film. 15, 20 dakika içinde uzaktan çalışma formatında yazımı teslim edip, yeniden ev hayatına geri dönmeyi planlıyorum. Bu çalışma sistemine aslında yeni geçmedim. 7, 8 yıl oldu. Pandemiye bağlı bir uzaktan çalışma formatım yok. Yani bu konuda tecrübesiz değilim. Ama profesyoneli de değilim. Arada bir yerdeyim.

Türkiye'de birçok grup uzaktan çalışma modeline geçmeye başladı. 10 Mart itibariyle yasal düzenlemesi de Resmi Gazete'de yayımlandı. Artık yürürlükte.

Ben kendi tecrübelerimden yola çıkmak isterken önüme İnternet Ekipler Amiri ünvanlı M. Serdar Kuzuloğlu'nun yazısı çıktı. Uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getireceğini açıklayanlardan Koç Grubu'nun kocbayi.com.tr sitesinde yayınlanan bir röportajı.

Kuzuloğlu'nu severim. Gazeteci, yazar, girişimci, yatırımcı. Uzmanlığı teknoloji ve trendler. Kendisini ise "meraklı" olarak tanımlar. İşte bu röportajda Berna San sormuş, Kuzuloğlu yanıtlamış. Kuzuloğlu 12 yıldır evden çalışıyor. Yani bu konuda benden daha tecrübeli. Eğer evden çalışma konusunda bir disiplin istiyorsanız bence siz de bu röportajı okuyun. Tabii sadece evden çalışmayı anlatmıyor röportaj ama biz işin o tarafındayız.



İşte Kuzuloğluʼnun tavsiyeleri:

"Eğer mümkünse" çalışmak için kendinize sabit bir yer belirleyin. Bir gün yemek masasında, öbür gün yatakta, diğer gün kanepede çalışmak veriminizi sandığınızdan çok daha fazla düşürecektir.

Eviniz ofisiniz olmasın. Evinizin içinde bir ofisiniz olsun" "Yine mümkünse çalışma düzeniniz için bir akış belirleyin. Örneğin ilk 2 saat mesajlara bakıp yanıtlamak, sonrasındaki 2 saat rutin süreçleri yürütmek gibi" "Pijamayla çalışmak hoş bir tecrübedir, bilirim. Ancak mümkünse işe giderkenki rutinlerinizi koruyun. Ben her sabah duşumu alıp, tıraşımı olup, kıyafetimi değiştirerek çalışma masama oturuyorum. Bunlar zihnimi çalışma düzeninde tutmaya hayli yardımcı oluyor" "Çalışmakta olduğunuz mekânın aslen eviniz olduğunu unutmayın. Kendinize ayrı bir düzen kuramazsanız orası ev değil, akşamları yattığınız ofisiniz olur" "Çalışmanızın bir saat aralığı olduğunu hem bağlı olduğunuz yöneticilerinize hem de sorumlu olduğunuz ekibe uygun bir dille hatırlatın" "Evden çalışmanın en güzel tarafı iş denen şeyin gerçekten sonuç odaklı hale gelmesidir. İşinizin erken bitme ihtimali varsa, bunu değerlendirin. O gün işiniz az olduğu için sürekli eğlenceye meylederseniz ikisinden de verim alamayacaksınız. Netflix'teki o dizi en az birkaç ay daha gösterimde kalacak.

Biraz daha sabredin" Evden çalışmayla ilgili bir sürü yazı bulabilirsiniz, ama bence şu an en iyisi bu.

Uzaktan sevgiler..