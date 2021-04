Sevdiğin işi yapmak gerek. Çünkü hayata bir kez geliyorsun. Neden sevmediğin, ayakların geri geri gittiği bir işte ömrünü harcayasın ki.

Dünya Kovid pençesinde. Bu dönemde iş yapmak ise büyük bir başarı. Ama her karanlık tünelin ucunda bir ışık vardır. Gelelim yazımızın başlığındaki konuya. Hilton Oteli'nin kapanmasıyla hepimiz üzüldük. Turizm, İzmir için çok önemli. Ama sevindirici gelişmeler var. Accor çatısı altındaki Swiss&Otel, Çeşme'de kapılarını açacak. Önceki gün bu yatırımı, Accor Otelleri'nin Dünya Ticaret Başkanı Yiğit Sezgin açıkladı.

Accor Otelleri'nin Dünya Ticaret Başkanı Yiğit Sezgin, sektörün güçlü bir ismidir. Accor demek on bin restoran 5100 otel, 300 binden fazla çalışan demek. Yiğit Sezgin bulunduğu noktaya en alttan başlayıp gelen bir isim. İzmir'deki bir Tedx buluşmasında kendi yaşam öyküsünden yola çıkarak gençlere yol haritasını sunmuştu. Hikayesi şöyle: 1999 yılında henüz 22'li yaşlarda İstanbul'da bir otelin gece müdürlüğünü yapıyordu. Ki bu noktaya dahi dediğim gibi en alttan başlayıp gelmişti. Yaşıtları eğlenirken o profesyonel olarak iş yaşamının içindeydi.

Hedeflerdi vardı. Çalıştığı otelle ilgili depreme karşı güçlendirme çalışması yapılacaktı.



99 DEPREMI

Ne mi oldu? Deprem önce davrandı.

17 bin kişinin hayatını kaybettiği, 250 bin kişinin evsiz kaldığı 1999 depreminde otel hasar gördü ve kapatıldı.

Henüz genç yaşına karşın Yiğit Sezgin, o süreci çok iyi yönetti. Kimseyi aç açıkta bırakmadı. Çalıştığı şirketin dünya başkanı ile bu süreçte iyi bir iletişim kurdu. O patron da Yiğit Sezgin'i gözüne kestirdi. Amerika'da ona bir staj fırsatı sundu. Staj dediğime bakmayın Ritz Carlton açılışı.



EYLÜL SALDIRISI

Dünya Ticaret Merkezi'ne 15 dakika yürüyüş mesafesindeydi. Ne mi oldu, 11 Eylül saldırısı. Yiğit Sezgin, o süreçte insanlara yaptıkları yardım çalışmaları nedeniyle Bill Clinton'dan ödül aldı.

Sonra ona patronu Katar'a git dedi.

1.5 milyar dolarlık 5 yıldızlı otelin sorumluğu ondaydı. Ne mi oldu? Körfez Savaşı. Yiğit Sezgin yine bir krizden başarıyla çıktı. Oteli, savaşı izleyen dünya basının merkezi haline getirdi. Otel tam 1.5 yıl boyunca tam dolu kapasiteyle çalıştı.



EKONOMIK KRIZ

Sonra Dubai yolculuğu başladı. Artık bölge direktörüydü. Bu kez ne oldu biliyor musunuz? Küresel ekonomik kriz patladı. Dünya genelinde 14 trilyon dolara ulaşan bir zarar vardı. İnsanlar işlerinden çıkarılıyordu, durum çok kötüydü.

Yiğit Sezgin, tüm rakipleri adam çıkarırken aksine bir strateji belirledi. Bu hareketiyle Ortadoğu-Afrika başkanı olarak 20 otelden sorumluyken, ulaştığı başarı nedeniyle sorumluluğu 100 otele çıktı.



KOVID-19

Sonrasında Türkiye'den gelen bir teklife kayıtsız kalmadı. Uçakla İstanbul'a geldiği tarih 15 Temmuz idi. O hain darbe girişimi yaşanıyordu. Ama durmadı. Sektörünü olumsuz etkileyen bu tablo karşısında yine mücadelesini verdi ve yeniden Dubai'ye döndü. Bu kez Accor Dünya Ticaret Başkanı idi.

Ne mi oldu? Covid -19 salgını. Şu an her ay sektör 35 milyon dolar zarar ediyor.

Yiğit Sezgin, her dönüm noktasında bir krizle karşı karşıya kaldı. Ancak hepsinden başarıyla çıktı. Bu başarının altındaki tek güç, işini sevmesi. O Tedx konuşmasında bunun hakkında şunları söylüyor:

"Tünelin sonunda ışık hep vardır.

Yeter ki siz çözüm odaklı olun. Yeter ki pozitif kalın. En önemlisi de yaptığınız işi severek yapın. Sevmediğimiz işi yapıyorsanız da bırakın. Toplam çalışma hayatınız aslında 10 sene. O da 100 bin saatin üzerinde. Bu eziyeti kendinize çektirmeyin, sevdiğiniz işi yapın. Topladığınız arkadaşlıkları ayakta tutun. En önemlisi de çok çalışın" Yiğit Sezgin'in dediği gibi sevdiğiniz işi yapın.