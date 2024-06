KOÇ: Bir konuyu kesinlikle aklınızdan çıkarmayın. "Sevdiğiniz kişi de bir insandır ve onun da her canlı gibi hata yapma hakkı vardır." Böyle anlarda, onun onurunu kırmanın ne kadar kötü bir davranış şekli olduğunu unutmayın.



BOĞA: Arkadaşınızın başarısını gördüğünüz halde coşkuyla tebrik etmiyorsunuz. Siz duygulara değil akılcılığa önem veren birisiniz. Çevrenizdeki yanlışları gördüğünüzde eleştiriyorsanız, olumlu işleri de alkışlayabilmelisiniz.



İKZİLER: İki eliniz kanda olsa, eğlence yerlerini, yeme ve içmeleri ihmal etmiyorsunuz. Her şeyi zamanında bırakmalısınız. Sanki, günlerin sonu gelmiş gibi eğlence saatlerinizin dinlenme zamanlarını almasına da izin veriyorsunuz.



YENGEÇ: Sevme ve sevilme gereksinimleri sizi rahat bırakmıyor. Fakat kusur arama huyunuz ve zor beğenmeniz nedeniyle de her an huzursuzluk çıkarıyorsunuz. Kronik hastalığı olan bir tanıdığınıza karşı olan ilginiz onu mutlu ediyor.



ASLAN: Yaşamın tüm öğelerinde olduğu gibi iş ortamınızdan da zevk alabilmeniz için çalışma yerinizin düzenli ve kullandığınız eşyaların da uyumlu olması gerekiyor. Ucuz değerlere önem veren kişilere bu yapınız ters geliyor olabilir.



BAŞAK: Gittiğiniz eğlence yerinde ortam kalabalıklaşıp gürültü artınca, sevdiğiniz kişiyle bir kenara çekilip karşıdan olanları izliyorsunuz.

Tarafsız bir gözle insanları incelerken, eleştirel bir gözle bakmazsanız iyi olur.



TERAZİ: Kaba davranışı olan arkadaşlarınızın hareketlerini mizahi yönden ele alsanız da ciddi bir şekilde sinirlerinizin bozulmasına yol açtığının farkındasınız. Kendinizi huzursuz etmemek için bir arada olmamaya çalışmalısınız.



AKREP: Keskin zekanızın yardımıyla gizli olan şeyleri ortaya çıkarmada üstünüze yok. Daha sonra da olayı büyütmeyin. Tespit ettiğiniz konuyla ilgili olarak almanız gereken bir önlem varsa hiç kimsenin haberi olmadan gerekeni yapın.



YAY: Skandal aramayı seviyorsunuz. Sevdiğiniz kişinin en masum davranışlarından anlam çıkartıyor, olmayacak tepkiler yaratıyorsunuz.

Adeta, ona karşı bahaneler arıyor, onunla sorun yaşamak, size zevk veriyor gibi bir haliniz var.



OĞLAK: Size karşı sert tavırlarda bulunan kişilere karşı kinci davranışınızı her ortamda gösteriyorsunuz.

Bazen zorlama pahasına gizlemeye ve bastırmaya çalıştığınız bu duygularınız sizi yorgun düşürüyor, huzursuz oluyorsunuz.



KOVA: Yeni yerler ve kişiler gördüğünüz zaman kendinizi büyük bir neşe ve özgürlük havasında buluyorsunuz..

Takıntı düzeyinde kafanıza taktığınız ve aslında bir önem arz etmeyen konular, bir anda yaşamınızı kaplıyor, yıpranıyorsunuz.



BALIK: Sevdiğiniz insanın karşısında her zaman belli bir seviyeyi tutturmak için temkinli davranışlar içindesiniz. Oysa, yaşamınızı paylaştığınız insana karşı bu kadar kontrollü davranmanız gerçekten anlamsız. Daha içten olun.

