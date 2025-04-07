Altın değerinde bir gol

BODRUM öyle zorlu bir süreçten geçiyor ki, lig, kupa derken dev maçlar oynadı ancak pes etmeden hedefine sarılmasını da bildi. 1 hafta içerisinde F.Bahçe ve Trabzon ile oynadığı maçlarda toplamda 7 gol yese de bu ligdeki en önemli rakiplerinden Alanyaspor'a karşı yine farklı bir motivasyonla sahaya çıkarak 3 puanı cebine koydu. Aslında maçın önemini göz önünde bulundurursak belki de 6 puan aldı.

Tabii önünde hala uzun ve virajlı yollar var. Yani kümede kalma mücadelesi hiç kolay olmayacak. Yalnız Morais'in takımı dipten kurtulma çabasında olsa da birçok ekibe korku saldığını söyleyebiliriz. Dün yine kontrollü, ne yaptığını bilen, oyunun temposunu belirleyip istediğini alan bir takım izledik. Portekizli hocanın ikinci yarının başındaki değişiklikleri ile takımın enerjisini diri tutması da alınan skorda önemli rol oynadı. Takımın en istikrarlı, en çok süre alan ismi Ali Aytemur belki de kariyerinin en anlamlı golüne imza attı. Öyle bir kafa vurdu ki altın değerinde bir golle rakibin bütün umutlarını çalıp, ekibini yarışın içinde tuttu. Şimdi rakip son haftaların flaş takımı Antalya. Bekleyelim, görelim.