Özellikle yemek kültürüyle öne çıkan Ayvalık, eşsiz Ege mutfağının da bir temsilcisi. Ayvalık Balıkçısı Okan Bostanlı ise Ayvalık mutfağının İzmir ayağı...

Bu hafta lezzet durağımız, Ayvalık'ı İzmir'e getiren, Girit ve Midilli mutfağından izler taşıyan Ege'nin yemek kültürünü Ayvalık mutfağının baştacı zeytinyağı ile zenginleştirerek İzmirlilere sunan Ayvalık Balıkçısı Okan Bostanlı. Farklı bir vizyon ortaya koyan fark yaratan İzmir Bostanlı'da hizmete girdiği günden beri, Ege'ye özgü lezzetlerin harmanlanmasıyla oluşturduğu kendine özgü mutfağı ve ayrıcalıklı bir meze kültürü sunan Ayvalık Balıkçısı Okan, Bostanlı'dan tüm İzmirlilere ve Egelilere sesleniyor. Ayvalık'ın bir tılsımı var. Zeytinin ağacı kutsal, meyvesi kutsal... Ayvalık'ın gözbebeği olan Cunda Adası, renkli kültürü, sarımsak taşından tarihi evleri, sahil boyu Ege'nin en leziz tatlarını sunan restoranları, doğal güzellikleri ve masmavi deniziyle cennetten bir köşe.





ZEYTİNYAĞI VE OTLAR



Özellikle yemek kültürüyle öne çıkan Ayvalık, eşsiz Ege mutfağının da öne çıkan bir temsilcisi. Bunda Türkiye'de üretilen en kaliteli zeytinyağının, taptaze ve çeşitli ürünleri ile balık bolluğunun, yetişen çok çeşitli yöresel otların, peynir çeşitlerinin, Türk ve Yunan kültürel etkileşiminin ve elbette usta ellerin payı var. Ayvalık Balıkçısı Okan'da tüm balıklar, deniz ürünleri, ot çeşitleri, peynir çeşitleri tabii meşhur zeytinyağları Ayvalık'tan geliyor. Ege Denizi'nin en taze balıkları ve deniz mahsulleri Ayvalık Balıkçısı'nın usta aşçılarının enfes tarifleriyle benzersiz bir ziyafete dönüşüyor. Ege, Girit ve Cunda Ayvalık mutfağını harmanlayarak Ege'de kaybolan lezzetleri ortaya çıkarmışlar. Ayvalık'ın bu lezzetlerini, kendi bilgi birikim ve tecrübelerini aktarmak, ünü başarısı Ayvalık sınırlarını aşan Ayvalık Balıkçısı Bostanlı bu hizmet ve servis kalitesini, lezzetlerini İzmirlilere de sunmak için 2015 yazında Bostanlı'da açılmış. Açılış o açılış ilk günden itibaren İzmirlilerin tercih ettiği lezzet adresi olmuş. Kısa sürede markalaşan mekân her akşam dolu, rezervasyonsuz yer bulmak mümkün olmuyor. Kışın 200, yazın 350 kişi kapasiteye sahip.



ÖZEL LEZZETLER



Bir ortaklık şeklinde faaliyetine başlayan mekan, ortaklığın sona ermesiyle Okan Akdeniz yönetiminde yoluna ilk günkü ekiple ve ustaları ile devam ediyor. Okan Akdeniz, genç, dinamik, başarılı bir işletmeci. 20 yıllık işletmecilik deneyimine sahip. Otel, restoran, kafe, bar işletmeciliği yapmış. Gazi Üniversitesi İşletme mezunu. Ayvalık, çeşitli deniz ürünü ve balık mezeleriyle, papalina gibi özel balıklarıyla tanınıyor. Mübadillerin kasabası Ayvalık'ta, Midilli ve Girit mutfağının etkisini görmemek mümkün değil. Otlarla yapılan mezeler, balık yemekleri, sakızlı dondurma ve kurabiyeler, lor tatlısı ve lokma burada tatmanız gereken lezzetler arasında. Ayvalık Balıkçısı Okan Bostanlı'nın farkı, kısa sürede bu kadar tercih edilmesi İzmirlilerin lezzet adresi olması özel ve farklı lezzetleri sunmasından kaynaklanıyor. Ayvalık Balıkçısı Okan Bostanlı, profesyonel servisi ile Bostanlı'da tercih edebileceğiniz mekânların ilk sıralarında yer alıyor. Meze yelpazesi çok geniş, özellikle Ahtapotun tüm çeşitleri tavsiye edilir. Ayvalık Balıkçısı Okan Bostanlı, Ayvalık mutfağının Cunda'nın, Girit ve Ege mutfağının zengin meze çeşitleri ve ara sıcakları sunmaktadır. Hiçbir yerde olmayan Ayvalık Balıkçısı Okan'a özgü mezeler ve ara sıcakları, mekanın spesiyallerini internete dahi koymuyorlar. Bu çeşitliliğe, lezzete, tazelik, doğallık, Ayvalık yöresinin zeytinyağı, servis kalitesi ve müşteri memnuniyetini de ekleyince ortaya başarı hikâyesi çıkıyor.





ŞUBELEŞMEK İSTEMİYOR



Her taraftan devamlı şube açması konusunda teklif alan Ayvalık Balıkçısı Okan Bostanlı, butik olarak şubeleşmeden yoluna devam etmek istiyor. Ayvalık Balıkçısı'nda bulunan meze çeşitleri Türkiye'nin hiçbir yerinde bulunmamaktadır. Ben ancak bir kısmını kendi damak zevkime göre tadabildim. Soğuk mezelerden, hardallı levrek marin, isli ahtapot, isli lakerda, fesleğenli köz patlıcan, Ayvalık Balıkçı Mezesi (Atatürk Mezesi)... Ara sıcaklardan ahtapot tandır, balzemikli karides, sakal kalamar, sütlü levrek marin, Ayvalık lokumu, kremalı karidesli akkız ve yoğurtlu dil önerebileceklerim arasında.

Son söz; Yemek kültürü, bir toplumun kendisini ve yaşama tarzını ifade şekillerinden biridir. Ayvalık, doğası mimarisi yemek kültürü coğrafi işaretli zeytinyağı ile bir markadır. Bu zengin mutfak kültürünü İzmir'e getiren İzmir'in gastronomisine mutfak kültürüne renk zenginlik Ayvalık Balıkçısı Okan Bostanlı'yı kutluyorum. Bu lezzet yolculuğunda başarılar diliyorum.