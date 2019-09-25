Fenerbİnşaat sektörü, bir ekonominin içinde bulunduğu durumu gösteren en güçlü yansıtıcıdır.

Diğer pek çok ekonomide olduğu gibi, Türkiye'de de inşaat sektörü, genel ekonomi açısından bir öncü gösterge olmanın yanında büyümenin itici gücünü oluşturma özelliğini de taşıyor. İnşaat sektöründeki ivmelenme ve yavaşlama genel ekonomiye göre daha önce gerçekleşiyor.

Bununla birlikte, son dönemlerdeki yavaşlama haricinde sektörün yüksek büyüme temposuyla genel ekonomik büyümeye hem doğrudan hem de dolaylı olarak en önemli katkı yapan sektörlerden biri olduğu görülmektedir.

Geçtiğimiz yıl ağustostan bu yana sıkıntı yaşayan sektörlerin başında inşaat geliyor.

İnşaat, ülkemizde toplam ekonominin yüzde 17-20'sini oluşturan önemli bir sektör.

Konut ve inşaat piyasası, ancak, tüketiciler konutlarının değerinin artacağına güvendiklerinde kendine gelir. Bu güven, ilerleme kaydeden bir ekonomiye ayak uydurarak artar. Konut satışları normal seviyeye dönmeye başladığında, konut yatırımları istihdam alanları açarak ve ekonomik büyümeye katkı sağlayarak artar.



9 AYDA BÜYÜK GERİLEME



Konut kredisi faiz oranları 4 haftalık ortalamalara göre, eylülün ilk haftasında;

%13'ler seviyesine geriledi. 2019 başında %28'ler seviyesinde idi. Konut kredilerinde yıllık azalış da %8'lere gerilemiş durumda.

2019 başından bu yana azalış eğiliminde olan konut satışları, ağustosta, ipotekli konut satışlarında görülen artışın etkisiyle pozitife döndü. Toplam satışlar yıllık %5 artarak, 110 bin adede yükseldi. İpotekli konut satışları ise, mutlak olarak 21 bin adet artarak 34 bine ulaştı. Konut kredileri faiz oranlarındaki düşüş, satışları destekliyor.

Konut piyasası verilerinin detayına bakıldığında; Temmuz 2018'den bu yana düşüş gösteren ipotekli konut satışlarının, ağustosta arttığını görüyoruz. Satışlar, Ocak-Ağustos döneminde ise %47 azalışla 130 bin adet olarak gerçekleşti. İpotekli konut satışları dışındaki diğer konut satışlarında ise, ağustosta %17 azalış görüldü. İnşaat maliyet endeksi (İME), Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,62 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,42 arttı. Dünya genelinde şehirleşme yavaşlamakla birlikte artışını sürdürürken, ülkelerin inşaat sektörü de uzun vadede büyümeye devam ediyor. Ancak kısa vadede küresel büyümeye yönelik kaygılar, inşaat sektörü görünümü üzerindeki riskleri dünya genelinde artırıyor.



KARARLAR ÖTELENİYOR



Dünya ticaretindeki korumacı eğilimler finansal piyasaların ve ekonomik karar alıcıların güvenini zedelerken, konut başta olmak üzere inşaat harcamalarına yönelik kararların ötelenmesine yol açabiliyor. Orta- uzun vadede ise gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin inşaat sektörlerinin ayrışan bir performansa sahip olduğu görülüyor.

Ayrıca yüksek borçluluk seviyesiyle birlikte, gelişmiş ülkelerin destekleyici para politikalarından çıkış süreci mevcut borcun maliyetlerini artırırken, büyümeyi sınırlayıcı bir başka faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu da işgücü piyasalarındaki toparlanmayı tehdit ediyor ve Y kuşağının harcama eğilimlerinin farklılığıyla birlikte konut başta olmak üzere inşaat sektörüne olan talebi sınırlıyor. Gelişmekte olan ekonomilerdeki zorluklar ise daha geçici unsurlara bağlanıyor. Küresel emtia fiyatlarındaki kırılganlık, finansal piyasalardaki oynaklıklar ve ticaret ortakları olan gelişmiş ülkelerdeki geçmişe göre daha yavaş büyüme hızları, gelişmekte olan ekonomilerin inşaat sektörlerini sınırlayabiliyor.

Son söz; İpotekli konut satışlarındaki artış ve inşaat sektöründeki hareketlilik devam edecektir.