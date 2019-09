İzmir’de kahvaltı kültürüne önemli bir katkı sağlayan Tuzu Biberi, serpme kahvaltıda israfı önleyen, ilk pişiyi ikram eden ve kahvaltıda sınırsız çay keyfini başlatan ilk mekan olma özelliğini koruyor

Bu hafta lezzet durağımız Türkiye'nin en iyi 10 kahvaltı mekanı arasında yer alan, birçok ödülün sahibi, ünü İzmir'in sınırlarını aşan ilklerin markası Tuzu Biberi. "Günün her saatinde sağlıklı, güvenilir ve keyifli bir kahvaltı yapılabilmeli" diyerek yola çıkan İzmir'in kahvaltıcısı Tuzu Biberi restoranlar zinciri 2009 yılında Bostanlı şubede başladığı bu lezzet yolculuğunda bugün 14. şubeyi İzmir il sınırları dışında Manisa'da açtı. Hedefleri Bodrum, Kuşadası, Denizli, Bursa, İstanbul ve Ankara'da şubeler açmak ve Tuzu Biberi'ni ulusal bir marka yapmak.



12 YILDIR AYNI KONSEPT



Her zaman yeni başlangıçlarla yola çıkan Tuzu Biberi, sunduğu lezzetleri, zengin menüsü, dekorasyonu ile sıcak buluşmalara ve keyifli zamanlara ev sahipliği yapıyor. Tüm merkez ve şubelerde cafe ve kahvaltı konsepti var. Grup yemekleri, organizasyonlar, şirket yemekleri, doğum günü organizasyonları, özel gün ve yemekler de düzenleniyor. 12 yıldır konsepti aynı olsa da çağı yakalamak ve yeni neslin ihtiyaçlarına cevap vermek için bazı değişiklikler yapıyorlar. Eğer Tuzu Biberi kahvaltısındaysanız bilin ki yaşayacaklarınız mutluluktan öte bir şeydir. Az bile demiş Cemal Süreyya "Kahvaltının mutlulukla ilgisi olmalı" diye. Tuzu Biberi, Nehir Sipahi Kayadelen ve Ayhan Güner ortaklığında faaliyetini sürdürüyor. Tuzu Biberi'ne insanlar daha iyi hizmet aldıkları için geliyor. İşlerinin temeline iyi hizmet anlayışını koymuşlar. Kahvaltıda bir kalite standardı ve sunum şekli oluşmuş. Kahvaltısının en güçlü yanı sıcakları.



ARA SICAKLARI SEVİLİYOR



Mis gibi kokan İzmir gevreğini, sıcacık ekmeğin kokusunu ve anne pişisini Tuzu Biberi'nde yemenin keyfi başkadır. Türk damak tadına uygun, zengin ve leziz seçeneklerle bezeli Tuzu Biberi sofrası yöresel lezzetlere ve doğal tatlara önem veren seçkin müşteri kitlesine ve ailesine sunarcasına özenle hazırladığı tatları ile hizmet veriyor. Tuzu Biberi lezzet yolcuğunda bugün Ege usulü mıhlamadan, anne pişisine, İzmir gevreğinden yöresel peynir ve zeytin çeşitlerine, kavurmaya, yumurtalara, omletlere, 'ille de cinayet sebebi'ne, içeriği lezzet tutkunlarına yakışır bir şekilde ağırlanıyorsunuz. Atomunu mutlaka denemelisiniz. Atom, toprak güveçte pastırma, sucuk, kavurma, kaşar peyniri, domates ve biberi yumurta ile buluşturan, çeşitli baharatlarla çeşnilendirilen ve fırınlanan bambaşka bir lezzet. Tuzu Biberi ev yapımı reçelleri o nefis efsane kahvaltı sofrasındaki lezzetleri Tuzu Biberi ortaklarında Ayhan Güner'den dinleyelim: "Zeytinimiz dalından, domatesimiz mis kokulu tarlalardan, reçellerimiz ev yapımı kendi üretimimiz. Etlerimizi kendimiz seçeriz, taze ve misafirlerimize layık lezzette olması en önemli kriterimiz. Her ürünümüzde üstün kaliteye önem veriyoruz. Etlerimiz sertifikalıdır. Tüm ürünlerimizde kalite daima olmazsa olmazımızdır. Peynirin en özeli, etin en ideal bölgeleri seçilerek bize özgü marine teknikleri ve pişirme usulüyle yüzde100 lezzet garantilidir. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'ne sahip Tuzu Biberi bünyesinde üretilen tüm ürünler, en önemli gıda güvenliği sistem ve gerekliliklerinden olan HACCP'ye uygun şekilde Gıda Mühendisimiz kontrolünde yapılmaktadır. Kahvaltı da verdiğimiz ürünlerimiz (Bal, reçellerimiz, peynirlerimiz, çemenimiz..) şimdi tüm şubelerde satılacak. Sonuçta kendi çocuğumuza yedirmeyeceğimiz hiçbir şeyi müşterimize sunmuyoruz."



PAYLAŞMA ÜSTÜNE KURULU



Bu başarının ve işin sırrını Nehir Sipahi Kardelen ve Ayhan Bey şu şekilde açıklıyor: "Müşterilerimizi hiç kandırmadık neysek onu ortaya koyduk. En iyisini yapmaya çalıştık. Geri bildirimlere önem verdik. Altını doldurmadığımız hiçbir şeyi yapmadık. Ekibimizle birlikte büyüdük, şeflerimiz ortaklarımız hissedarlarımız oldu."



SON SÖZ; Zincir marka olmak büyük emek çaba ister arkasında büyük bir disiplin yatmaktadır. İşini sevgi ile tutku ile yapınca bir kültür marka ortaya çıkar. Marka aynı zamanda örgütün kurumsal değerlerini ve kültürünü de yansıtır. Son olarak, ama en az diğerleri kadar önemlisi marka işletmenin gerçekleştirmek için yola çıktığı rüyayı anlatır. Yemek kültürü, bir toplumun kendisini ve yaşama tarzını ifade şekillerinden biridir. Yemek kültürümüze gastronomimize doğallığı kaliteyi getiren Tuzu Biberi ailesine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Marka ve lezzet yolculuğunda başarılar diliyorum.