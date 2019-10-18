Türkiye Suriye'nin kuzeyinde "Güvenli Bölge" için PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Türkiye bu harekâtla bir oldubittiye izin vermeyeceğini bölgede Türkiyesiz plan yapılamayacağını bütün dünyaya ilan etti.

Türkiye; devletler oyununu, güçler dengesini koruyarak en iyi şekilde oynadı, ve de bölgesel ve küresel güç olduğunu bir kez daha gösterdi. İran sınırından Akdeniz'e kadar bütün o koridoru temizlemek için kararlı bir şekilde harekete geçti. Orada bir Türkiye kuşağı, bir barış kuşağı oluşturularak, bölge terör örgütlerinden temizlenecek ve gerçek sahiplerine teslim edilecektir.

Türk milleti olarak biz bu topraklarda etnik bir savaş yürütmüyoruz, hiç yürütmedik.

Bin yıldır başkaları bölmeye, biz hep birleştirmeye çalıştık. Şimdi yine başkaları parçalıyor, biz birleştirmeye çalışıyoruz. Arap dünyası hızla çöküyor, coğrafya yeniden paylaşılıyor. Sadece biz birleştirmeye, toparlamaya çalışıyoruz. Bu millet şanlı tarihinde olduğu gibi, coğrafyadaki bütün etnik unsurları birleştirecek bölgede huzuru tesis edecektir.



PİYASALAR SAKİN



Bu karara bütün dünyadan tepkiler yükselmekte, başta ABD olmak üzere silah satışları ve ekonomik ambargolarla Türkiye tehdit edilmektedir.

Buna karşın ekonomimizde ciddi bir dalgalanma söz konusu olmamıştır. Bu da Türkiye ekonomisinin bu tür durumlara karşı sağlam olduğunu göstermektedir. Barış Pınarı Harekatı ile Türk milleti iktidarıyla muhalefetiyle tek yürek olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. Dünyanın anlamadığı, anlamak istemediği Türkiye'nin ruhu budur.

Kurtuluş savaşında o zamanın zor koşullarında yedi düvele karşı savaşan o ruh ve inançla aziz milletimiz yine duaları ve coşkulu yüreği ile şanlı Türk ordusuna desteğini vermiştir.



İLETİŞİM YÖNETİMİ



Başarının anahtarı, özellikle harekât sürecinde iletişimin aynı mükemmellikte yönetilmiş olmasında gizlidir. Bu harekatın amacı, niyetimizin ne olduğu tüm dünyaya en iyi şekilde anlatılmalıdır, yani iletişim yönetimi çok iyi yapılmalıdır.

Dünyada algı operasyonlarına izin verilmeden profesyonel bir şekilde algı ve itibar yönetimi çalışmalarının çok iyi yönetilmesi gerekmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu önemli ve geniş kapsamlı operasyonunu çok başarılı bir şekilde yürütmektedir.

Allah, askerlerimizin hedeflerine kazasız belasız ulaşmasını sağlasın, şanlı ordumuzun askerlerimizin tırnağına taş değmesin...

Son söz; "Gerçek liderler halklarının özgürlüğü için her şeyi feda etmeye hazır olmalıdır." Nelson Mandela