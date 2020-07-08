İnşaat ve özünde konut imalatı ile buna bağlı alt sektörler ekonominin en önemli unsurlarındandır. İnşaat sektörü, bir ekonominin içinde bulunduğu durumu gösteren en güçlü yansıtıcıdır. İnşaat sektörünün makroekonomi açısından önemi çarpan etkisinden kaynaklanmakta olup, 250 alt sektörü harekete geçirerek gerek büyüme gerekse istihdam üzerine etki yaratmaktadır. İnşaat, ülkemizde toplam ekonominin yüzde 17-20'sini oluşturan önemli bir sektör. Konut ve inşaat piyasası, ancak, tüketiciler konutlarının değerinin artacağına güvendiklerinde kendine gelir.

Bu güven, ilerleme kaydeden bir ekonomiye ayak uydurarak artar. Konut satışları normal seviyeye dönmeye başladığında, konut yatırımları istihdam alanları açarak ve ekonomik büyümeye katkı sağlayarak artar. Bu açıdan bakınca son günlerde konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş sektörde ciddi canlanma ve talep artışı yaşanmasını sağlamıştır.



EMLAK SEKTÖRÜNDE DOST ELİ

Gayrimenkul sektöründe yerli ve milli kültürümüzü, değerlerimizi yansıtan ve o güveni oluşturan, ulusal bazda bütünsel bir danışmalık firması da bu sektöre katkı sunacaktır. Bu sektörünün sorunlarını iyi bilen, değer üretme amacıyla sektörün bütün aşamalarında profesyonel hizmet vermeyi amaçlayan "Kazancı sizin başarısı hepimizin" sloganıyla paylaşmayı kendisine ilke edinen bu danışmanlık firması, Türkiye'nin gelişen konut sektörüne önemli bir katkı sağlayacaktır. 80 yıldır gayrimenkul sektöründe olan Adalılar ailesinin 4. Kuşak temsilcisi Hasan Can Çalgır, sahibi olduğu Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı GHO ile Türkiye'yi bu sektörde yeni bir modelle tanıştırıyor.

"Arsadan binaya, satıştan, bakıma" kadar bütünsel bir gayrimenkul sistemi ile ev sahibi olmak isteyene yeni bir fırsat sunuyor.

Genel merkezi İstanbul Kadıköy'de bulunan GHO, 15 bayisi ile hizmet veriyor. Bu ağı genişleterek Türkiye'nin her noktasında olmak isteyen GHO sahibi Calgır, "Yeni bir kimlik ve vizyonla yolumuza devam ediyoruz.

Üretim tarafında yer alarak, inşaat işlerinde özel butik projeler yapmak istiyoruz.

Şirketimiz sağlam temeller üzerinde ilerliyor. Sektörde zincir olmak istiyoruz.

Geliştirdiğimiz model; arsa üretimi, inşaat, satış, pazarlama ve satış sonrasını kapsayan bir sistem. Arsa bulacağız, inşaatı, satışını yapacağız, satış sonrası site yönetimi ve ikinci el piyasasını da düzenleyeceğiz. Türkiye'nin neresinden olursa olsun arsa temini bayi ağı aracılığıyla olacak. Sadece yurt içinden değil, yurt dışından müşteriler bulacağız" diyor.





BAŞARI, KAZANÇ PAYLAŞILIYOR

Açılacak bayi ve yeni paydaşlarını hiçbir taahhüt altına sokmadan, bayilerini her konuda destekleyeceklerini vurgulayan Çalgır, "GHO bayileri daha çok firmanın kendi ürettiği inşaat ve projelerin satış pazarlama ve satış sonrası hizmetlerini yapacak. Biz uluslararası zincir gayrimenkul firmaları gibi bayileri kazanç kapısı olarak görmüyoruz.

Aksine biz her konuda bayilerimizi destekliyoruz.

Başarıyı ve kazancı paylaşmak istiyoruz.

Daha çok paylaşarak birlikte büyümek, birlikte kazanma vizyonuyla da büyümeye devam ediyoruz. Ulusal çapta kurduğumuz sistemle inşaat sektörünün ihtiyaçlarına bütünsel bir hizmet vermek istiyoruz" diye konuşuyor.

Son söz; Marka kalite demektir, markalaşma dinamik bir süreçtir. Bir hayat tarzı yaşam felsefesi sunarak markalaşırsınız.

Marka aynı zamanda örgütün kurumsal değerlerini ve kültürünü de yansıtır. Son olarak ama en az diğerleri kadar önemlisi, marka, işletmenin gerçekleştirmek için çıktığı büyük rüyayı somutlar. GHO, bize ait değerleri sektörel güven ve saygınlığı; ortaklarının gücü ve enerjisi ile Türkiye'nin ulusal markası olacağını düşünüyorum.