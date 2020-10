İşletmeler organizasyonlar, belirli bir vizyon doğrultusunda, ortak amaç ve hedeflere ulaşmak için çalışan ortak inanç ve değerlere sahip insan topluluklarıdır.

Varlıklarını ve başarılarını güçlü vizyonlar oluşturarak ve tüm çabalarını vizyonlarına ulaşmak üzerine yoğunlaştırarak sürdürürler. Globalleşen pazarlar, kısalan ürün yaşam evreleri, giderek artan teknolojik değişim hızı, organizasyonları ve dolayısıyla çalışanlarını çok zorlamaktadır.

Pazarda kalabilmek için her gün daha hızlı olmak; daha kaliteli ve ucuz ürün ve hizmetleri sunmak gerekiyor. Çok sayıdaki paydaşını mutlu etmek zorunda olan organizasyonlar, her gün daha farklı ve iyi olmak için çaba gösteriyorlar. Günümüzde ekonomik, teknolojik ve sosyal alanlarda yaşanan hızlı ve sürekli değişim işletmeleri önemli ölçüde etkilemektedir. Bu değişime uyum sağlama çabası, işletmelerin, performanslarını ölçme ve geliştirme çalışmaları yapmalarını zorunlu kılmaktadır.



ETKİNLİK VE VERİMLİLİK

Küresel rekabet ortamında rekabet üstünlüğünün sağlanabilmesi için örgütsel yapıda dönüşümler yapmak gerekir. Yönetsel süreçlere yeni döngüler eklemek ve bunlar için uygun performans kriterleri geliştirilmelidir. İnsanın, bir şirketin sahip olduğu en önemli değer olarak görüldüğü çağımızda, bireyin etkinlik düzeyini ve performansını ölçmek önem kazanmaktadır. Performans değerlendirmelerinde; bireyin çalışmaları, eksiklikleri, yeterlilikleri, fazlalıkları, yetersizlikleri tüm yönleriyle ele alınır. Değerlendirmeler hangi konumda olursa olsun herkesin ölçülebilmesi hem yöneticilere, hem çalışanlara etkinliği ve verimliliği artırma yolunda önemli bir rehber niteliği taşır.

Varlığını sürdürmek ve operasyonel etkinliğini korumak için son yıllarda çok sayıda organizasyon; küçülme, birleşme, el değiştirme gibi deneyimleri sıkça yaşadı.

Lider yönetici, en son ulaşılacak noktayı kararlaştırarak ve iş önceliklerini belirleyerek organizasyonun amacını oluşturur ve yönlendirir. Hemen her organizasyon, pazardaki potansiyeline tam olarak ulaşabilmek ve rekabetçi üstünlük kazanmak için özellikle insan kaynaklarının çok etkili bir şekilde kullanılması gerektiğini bilmektedir.



REKABET AVANTAJIDIR

İşletmeler, örgütsel hedeflere ulaşmak ve rekabet avantajı elde etmek için insan kaynağının performansını belirlemeli ve geliştirmelidir. Yöneticilerin çalışanlarını gözlemleyip, onlar hakkında fikir sahibi olması, çalışanlara ilişkin örgütsel kararların adil biçimde verilebilmesi için yeterli değildir. Çünkü işletmelerde biçimsel ve sistematik performans değerlendirme sistemlerine her zaman ihtiyaç vardır. Etkili performans değerlendirme sistemlerinin kurulması ve yürütülmesi başta yöneticiler olmak üzere insan kaynakları departmanları ve değerlendirilenlerin sorumluluklarını yerine getirmesine bağlıdır. Dolayısıyla insan kaynakları yönetiminde önemli bir yeri olan performans yönetimi sistemi kavramı tarihsel süreç, amaç ve temel unsurdur.

Yüksek performanslı organizasyonlar doğru işleri doğru şekilde yaparlar. Diğer bir ifadeyle, etkin ve verimli çalışırlar. Son söz; Bir şirketin öğrenme ve öğrendiğini hızlı bir şekilde eyleme dökebilme kabiliyeti o şirketin rekabet avantajıdır.

- Jack Welch, General Electric eski CEO'su.