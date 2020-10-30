Türk basın tarihinde ilklerin, yeniliklerin öncüsü olan Yeni Asır Gazetesi 126. yılını kutluyor.

Ülkemizde bu kadar yıl topluma hizmet eden başka bir basın kuruluşu yok. Asır adıyla Selanik'te 126 yıl önce yayına başlayan gazete, Türkiye'nin yaşayan en eski gazetesi unvanına sahip; bu büyük bir onur... Yeni Asır Gazetesi, kuruluşundan bu yana yıllarca İzmir ve Ege'nin şimdi de tüm Türkiye'nin sesi, soluğu ve gücü olmaya devam ediyor.

Kolay değil, öyle üç asıra tanıklık etmek, 126. yılını kutlamak. Bugün nice devasa şirketler yok olup gitmişlerdir.

Şimdi adını bile hatırlamıyorsunuz. Ama Yeni Asır ülkemizin yaşadığı bütün sıkıntılara rağmen dimdik ayakta... Bunun arkasında büyük bir emek, büyük çaba ve kurum kültürü, kurumsallaşma vardır.

Asıl önemli olan nokta da budur.

Çünkü Yeni Asır, gazetecilik dilinden baskı tekniklerine kadar her konuda lider olmuş bir gazete... Yeni Asır, getirdiği yenilik ve ilkelerle daima Türk basınına öncü olmuştur. Bu toprakların en değerli markasıdır. Yeni Asır bir hayat tarzı sunmuş İzmir'in Ege'nin havası suyu, okulu olmuştur. Bugün, Türk basınının güçlü kalemleri ve yöneticilerinin önemli bir kısmı Yeni Asır okulu mezunudur. "En eski" olmasına karşın, basında devrim olarak adlandırılabilecek yeniliklerin hemen tümüne de imza atmış bir gazetedir Yeni Asır..



GASTRONOMİ VE YEMEK KÜLTÜRÜ

Gazetemizin bu özel yılında, çok zengin bir mutfak kültürüne sahip ülkemizin ve bölgemizin yöresel lezzetlerini sunan markalarımızın yer aldığı Gastro Ege gazetemizi yayınlamanın gururunu yaşamaktayız.

Amacımız yemek kültürümüze sahip çıkmak. Çünkü bir toplumun yaşama tarzını ifade şekillerinden biridir. Gastronomi, kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceleyen bir disiplindir. Günümüzde bir bölgeye birincil turistik amaç olan "gezi" dışındaki ikinci önemli etken gastronomidir.

Ülkemiz doğasıyla ve kültürel zenginliğiyle dünyada eşi benzeri olmayan coğrafi ürün çeşitliliğine sahip... Zengin bir mutfak kültürüne sahip olan ülkemizde gastronomi turizmi, kültürleri keşfetmek ve coğrafi bölgelerdeki yaşayışları anlayabilmek için önemli etkendir. Gastronomi turizmi ya da mutfak turizminin bileşenlerini; kültüre, geleneklere, otantikliğe ve deneyimlere saygı kavramları oluşturuyor. Gastronomi turizmini; yöresel mutfak kültürünü tanımak, yöreye özgü bir lezzetin tadımını yapmak, ünlü restoranların yemeklerini yemek amacıyla gerçekleştirilen bir turizm çeşidi olarak da tanımlanmaktadır.

Günümüzde bilinçli tüketicilerin artmasıyla, sağlıklı ve yerel gıdaya olan ilgi ve bu ürünlerin tüketimi de artıyor. Tüketici daha bilgili, kültürlü ve araştırmacı hale geldi. Leziz, güvenli ve yöresel gıdalar talep eder hale geldi. Bu virüs tüm dünyadaki algıları, ilişkileri, önceliklerimizi değiştirdi. Bizim kültürümüzde yer alan her şeyin başının sağlık olduğunu tüm dünyaya öğretti. Kovid-19 salgını ile vücut direnci ve bağışıklık sistemi yeniden önem kazandı. Sağlıklı ve dengeli beslenmek vücudun en önemli silahı, "Olmazsa olmaz"ı oldu. Salgının ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz ancak bugün yaşadıklarımızsağlıklı gıdanın ve sağlıklı gıdaya erişimin ne denli önemli olduğunu bir kez daha bütün dünyaya hatırlattı.



MARKALAŞMA BİLİNCİ

Şirketler markalar çok zor süreçlerden geçti. Bu süreçte markalaşan, kurumsallaşan markalaşma süreçlerine emek enerji kaynak ayıran firmalar ayakta kaldılar daha da büyüdüler. Marka ve iletişim yatırımını gider değil bir yatırım olarak görenler, markaya yatırım yaparak bilinme, tercih edilme ve vazgeçilmeyecek marka oluma yolunda yürüdüler. Globalleşen rekabette öne çıkmanın yolu tüketicinin zihninde farklılaşabilmekten geçer. Çünkü müşterilerinizin sizi tercih etmesi için neden ve nedenler sunmalısınız. "Benim markamı eşsiz ve benzersiz kılan nedir" sorusuna yanıt vermelisiniz.



STRATEJİK PLANLAR

Marka olmak lider olmak demektir. Markalaşma sürecinde tek hedef vardır, bilinmek. Ve bilinmek için, isim duyurmak için bütünleşmiş pazarlama iletişimine ihtiyaç vardır. Marka yolculuğunda ilerleyecekler için kazanç getirecek olan pazar payı değil sadık müşteri payıdır. En başarılı şirketler hedeflerini açıkça ortaya koyan ve kategorilerini genişleten firmalardan çıkar. Lider olmak için yenilikçi ve gelişmeci olması gerekir. En önemlisi üretmek değil müşteri bulmaktır. Bir işletmenin amacı ürün oluşturmak değil müşteri oluşturmaktır. Stratejik planlarınızın olması gerekir. SON SÖZ Bu özel günümüzde Ege'nin İzmir'in saygın markaları burada yer alarak, ülkemizin en büyük gazetesinin bu özel gününü bizimle paylaştılar. İşletmeleri ile ilgili bir vizyon ortaya koyarak mesajlarını, Yeni Asır'ın 126. yılında okuruna sunduğu özel Gastro Ege gazetesinde yer alarak verdiler. Burada yer almanın bedelini bir gider değil geleceğe yatırım olarak gördüler. Burada yer alan işletmelerin kalitelerini ve lezzetlerini biliyorum. Her biri mutfak kültürümüze, gastronomimize büyük katkı sunuyor. Ben de bölgemizin yöresel lezzetlerine, marka değerlerine bu lezzet yolculuğunda başarılar diliyorum.