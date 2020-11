Bu toprakların kültürüne, zenginliğine, zengin ürün çeşidine değer katmak için bir hayalin, bir rüyanın peşinden koşarak başarıya ulaşan çiftin öyküsü bugünkü ana konum... Doğup büyüdüğü topraklardan, memleketlerinden hiç kopamamış bizlerin hikâyesi aslında bu. Kurumsal firmalardaki görevlerinden, o şatafatlı büyük şehir hayatından koparak, doğup büyüdükleri toprakların, dağlarının ovalarının zenginliğine inanan Cahit Uslu ve eşi Gizem Uslu, kurdukları "Karşı Köyden" markası ile istenirse birçok şeyin başarılabileceğinin simgesi olarak dikkat çekiyor.

Ben Egeliyim; mesleğim gereği bu toprakları karış karış dolaştım. İnsanımın kültürünü, samimiyetini, dürüstlüğünü, misafirperverliğini iyi bilirim. En önemlisi kültürel zenginliğini, bereketli topraklarını, dağlarından yağ ovalarından bal akan bu coğrafyanın ürün çeşitliliğini bilmeyen yoktur.





UMUT VEREN ZİYARET

Geçtiğimiz hafta sonu zeytinyağı ile ünlü, Türkiye'de zeytinin başkenti olan Akhisar'da zeytin hasadının başladığı bu günlerde, Kırkağaç Öveçli köyünde Ok Ailesi'nin misafiri oldum. Ok ailesinden Fevzi Ok'un yeğeni Cahit Uslu'yla ve markası "Karşı Köyden" ile burada tanıştım. Ok ailesi, Manisa'da 350 yıllık bir geleneği, zeytinle kuşaklararası bir bağ kurup geliştiren, sevgiyle büyüten, ata miraslarını yüzyıllardır koruyan, bir inancı yaşatan, zeytinle yaşayan yürekli bir aile... Girit'in Hanya köyünden 1850'li yıllarda Kırkağaç'ın Övünçler köyüne göç eden Ok Ailesi'nin zeytinle ibretlik sevgi dolu yaşam öyküleri incelemeye değer.



Öveçli, kuzey rüzgârlarına açık olsa da, Akdeniz mikro-klimasına sahip, zeytinleri ve zeytinyağları birçok makaleye konu olmuş uluslararası ödül almış bir köy... TÜBİTAK ve Amerikan Bilim Dergisi AOCS'de yayınlanan makalede, kimyasal ve duyusal analizleri bakımından bu bölgenin, dünyanın en önemli zeytinyağı markaları ile aynı özelliklere ve değerlere sahip olduğu vurgulanmış. Öveçli köyünün gelişimine Ok Ailesi, geçmişten bugüne büyük katkı sundu. Öveçli bu sayede zeytinyağı piyasasında adı, lezzeti, tadı bilinen bir bölge oldu.



Marka; özlemleri, tarihi uzmanlığı, zaman içerisinde oluşturduğu bilgi ve becerileriyle, bir örgütün temsil ettiği her şeyin ürünüdür. Marka aynı zamanda örgütün kurumsal değerlerini ve kültürünü de yansıtır. Son olarak ama en az diğerleri kadar önemlisi, marka, işletmenin gerçekleştirmek için çıktığı büyük rüyayı somutlar.



Cahit Uslu bu hikayenin nasıl başladığını şu sözlerle anlatıyor:

"İnsanlar hep hayal kurar. Bazen çok istedikleri için, bazen de sırf kurmuş olmak için.

Ama dedim ya hep kurarlar. Ve hayat denilen bu döngü sanki bazen ilmek ilmek örülür siz hayallerinize koşun diye. Öyle bir örülür ki hem de, siz bile kenara çekilir izlersiniz olan biteni. Doğup büyüdüğü memleketlerinden hiç kopamamış bizlerin hikayesi bu" demekte.

Markalarının isim hikayesini şu şekilde anlatıyor Cahit Uslu: "Aklımızda hep bir butik üretim modeli vardı. Az kişi ile ama çokça emekle üretmeye başladık. Markamızı bulduktan sonra daha da cesaretlendik sanki.



ROL MODEL OLDULAR

Gıda mühendisi olmamın verdiği teknik alt yapı ile zeytin ve zeytinyağının yanında erişte, reçel, pekmez, marmelat, salça ve sirke üretimlerine yoğunlaştık köyümüzün eli maharetli kadınlarıyla... Yunt dağlarına sırtını güvenle yaslamış güzel köyümüzün dağlarından ve verimli ovalarından sarı kantarondan, hatmi çiçeğine, marketlerdeki kekiklere hiç ama hiç benzemeyen zahter kekikten civanperçemine kadar müthiş şifalı bitkileri toplayıp özenle, tertemiz kuruttuk." Son söz Cahit Uslu'nun: "Bizlerin en büyük amacı gerçekleştirdiğimiz butik üretim modeli ile bir rol model olabilmek ve gençlere başka bir hayatın mümkün olduğunu anlatabilmek aslında.

Yani dememiz o ki, babanın köydeki tarlasına tercih ettiğimiz büyükşehirdeki asgari ücretten daha değerli şeyler var buralarda. İhtiyacımız olan şey ise, çok hayal edip çok çalışmak..."