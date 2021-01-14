Bu virüs tüm dünyadaki algıları, ilişkileri, önceliklerimizi değiştirdi, her şeyin başının sağlık olduğunu hepimize öğretti. Artan sağlık bilinci ve doğal yollarla üretilen gıdalara olan talep nedeniyle, zeytin ve zeytinyağının önemi sürekli artıyor. Kutsal kitapların meyvesi zeytin artık dünyanın gözdesi. Tüm dinlerde zeytin, bereket, barış, akıl, uzun ömür ve olgunluk gibi simgesel anlamlar taşıyor.

Türkiye de zeytin ve zeytinyağı üretiminde dünyada önemli bir yere sahip...

Üniversiteden sınıf arkadaşım, memleketi Muğla'da Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürü Muzaffer Akgül, telefonda mutlu haberi verdi: "Milas zeytinyağı AB'den coğrafi işaret alan ilk ve tek Türk zeytinyağı oldu. Milas 'Memecik' türü zeytinle adeta tarih yazdı. Gaziantep baklavası, Aydın'ın inciri ve kestanesi, Malatya'nın kayısısının ardından AB'den coğrafi işaret alan 5. milli ürün olarak tescillendi" dedi.



MİLAS FARK YARATIYOR

Naturel sızma zeytinyağı kategorisindeki Milas zeytinyağı, yoğun aroması ve genizde bıraktığı hafif yanma hissiyle fark yaratıyor.

Milas zeytinyağının AB'de tescil edilmesi, Türk mutfağına, gastronomisine, markalı ürün ihracatı artışına büyük değer katmış, üstün kalitesi ve lezzetiyle tüm dünyada dikkat çekmiştir. Coğrafi işaretler, son yıllarda ticaret hayatında ve tüketici pazarında oldukça önem arz eden bir kavramdır.

Diğer bir deyişle o coğrafi mekanla özdeşleşmiş ve ün kazanmış ürünleri tanımlar.

Coğrafi işaret, adını alan bölgeye ait ürünlere pazarlama avantajı sağlamakta ve markalaşmasına katkı sunmaktadır. Coğrafi işaret taşıyan ürünlerin tüketiciler tarafından tercih edilmesinde güven ve yöresel kültür kavramlarının yaratmış olduğu farklılık ile hedef pazarda satın alma davranışlarında bir ayrıcalık yaratmaktadır.

Hedef pazardaki tüketici satış noktasına gittiğinde, coğrafi işaret taşıyan ürünlere yönelmekte ve diğer ürünlerden ziyade bunları tercih etmektedir.

Bu torakların çocuğu olarak zeytin ve zeytinyağının markalaşmasında ülkemizin her bölgesinde kazanılan başarılardan mutluluk duyuyorum. Türkiye'nin zeytinyağında yurtdışı pazarlama tekniklerinin geliştirilerek markalı ihracatın artırılması gerektiğini yıllardır vurguluyorum. Özellikle tarihi gelenekleri ile Ayvalık'ın bu konuda başı çektiğini, zeytinyağının markalaşmasında, gerçek değerinin anlaşılmasında, tüketimin artırılmasında, Zeytin Hasat Günleri ve basınla iletişim yönetimiyle çok büyük katkı sunduğunu biliyorum.

Muzaffer Akgül



İLK 10'DA BİR TÜRK VAR

Bir başka sevindirici haber de zeytinyağı üreticilerimizin uluslararası arenada katıldıkları yarışmalarda aldığı büyük başarılar..

Türkiye, katıldığı 15 yarışmada kazandığı 361 ödül ve topladığı 17329.39 puanla dünyanın en iyi zeytinyağları sıralamasında 4'üncülüğe yükseldi. Bir önceki yıl 8'inci olduğumuzu düşünürsek, bu başarının salgın sürecinde gelinen nokta açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Ülke olarak listenin 4'üncü sırasına otururken, bir başka şey daha gerçekleşti.

İlk kez bir Türk markası, Ayvalık'tan Nova Vera ilk 10'a girmeyi başardı.

Son söz; Milas zeytinyağını Avrupa Birliği tescili ile taçlandıran Muğla ve Milas Ticaret ve Sanayi odalarımızı, Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri yürekten kutluyorum.