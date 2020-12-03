Zeytin ve zeytinyağı yaklaşık 8000 yıl öncesinden bu yana dünyaya güzellik, sağlık ve lezzet pınarı olarak hizmet vermektedir. Zeytin ağacı, ağır büyüyen fakat oldukça uzun yaşayan bir ağaçtır. Ömrünü tamamladığında köklerinden yeni bir ağaç filizlenmektedir.

Ona yakıştırılan " Ölmez ağaç" ismi de bu yüzdendir.

Ülkemizin marka kenti Kuzey Ege'nin incisi Ayvalık da dünyaca ünlü zeytin ve zeytinyağı ile barışın ve hoşgörünün şehridir. Türkiye'nin doğal, tarihi ve mimari dokusuyla bir turizm cennetidir.

Zeytin hasadının başladığı, Dünya Zeytin Günü'nü kutladığımız bu günlerde "doğa, tarih, mimari ve lezzet kenti" olan kendine özgü güzellikleri barındıran Ayvalık'tan söz etmeden de olmaz. Çünkü Ayvalık, doğası, mimarisi, yemek kültürü ve coğrafi işaretli zeytinyağı ile bir markadır.



FARKLI BİR PROJE SUNULDU

Zeytinyağında yeni hasat dönemi başladı.

Türkiye'de zeytinyağının en önemli merkezlerinden Ayvalık'ta sektörün lider markalarından Komili, 23. Geleneksel Hasat Etkinliğini bu yıl her zamankinden farklı bir proje ile gerçekleştiriyor. "Zeytinyağına Takıntılı Şefler" ile; Elif Edes Tapan, Danilo Zanna, Fatih Tutak, Ömür Akkor ve Somer Sivrioğlu, zeytin hasadı coşkusunu evlere taşımak için Ayvalık'ta bir araya geldi.





Zeytin hasadı belgeseli; "Komili ile Zeytinyağına Takıntılı Şefler" den oluşuyor.

Yönetmen koltuğunda başarılı isimlerden Erol Civan' ın bulunduğu belgesel;

Bunge Ülke Lideri Turgut Yeğenağa' nın Komili markasının ülkemiz için zeytinyağı kültürünü geliştirme çabaları hakkında bilgi vermesinin yanında, açık zeytinyağındaki sıkıntılar, şeflerin hasat alanındaki etkinlikleri, zeytinyağı degüstasyonu (tadımı), 'Gözümüz Gibi Bakıyoruz' projesi gibi birçok konuyu içermektedir.



TUTKUN DUAYENLER

Belgeselin bir diğer can alıcı noktası ise başarılı iş insanları Muhtar Kent, Şerif Kaynar ve Madra Ailesi'nin iki üyesi Salih ve Sezai Madra'nın da yer alması... İş insanlarının, Ayvalık zeytinyağını nasıl daha bilinir hale getirebiliriz öngörülerinden, hasat döneminin turizme katkısına kadar birçok soruya rehberlik ettiler. Komili, sürdürülebilirlik temelli yaklaşımı ile Ölmez ağacını sonsuzluğa taşımaktadır.

Son sözümüzü zeytin duası ile yapalım:

"Zeytin ağacı gibi uzun ömürlü, zeytin tanesi gibi bereketli, zeytinyağı kadar sağlıklı ve zeytin dalının simgesi olan barış ve huzurlu bir hayat yaşaması dileğimle...."