Depremde İzmir büyük bir dayanışma örneği sergiledi, tüm dünyaya örnek oldu. Yaralarımızı İzmir'e özgü reflekslerle birlikte sardık. Pandemi sürecinde de yaşanan ikinci dalga krizi ve aşı çalışmalarında olumlu haberlerin geldiği şu son süreçte de DSÖ'nün tabiriyle tünelin ucunda ışık göründü. Bu günlerde çok dikkatli olmalı ve sıkıntılı günleri tedbirlere sıkı sıkıyla bağlı olarak atlatmalıyız.

Pandemi süreci hepimizin doğru bildiği birçok şeyi yeniden gözden geçirmemize neden oldu. Yeni yaşam biçimi, yeni alışkanlıkları da beraberinde getirdi.

Bu virüs, tüm dünyadaki algıları, ilişkileri ve önceliklerimizi değiştirdi. Bizim kültürümüzde yer alan her şeyin başının sağlık olduğunu da tüm dünyaya öğretti.

Bu zor ve sıkıntılı günlerimizde sağlık sektörü ve sağlık çalışanlarının gösterdiği fedakarlık bunun kanıtı...

Son yıllarda İzmir'de bazı sektörler yoğunlaşmakta; bunların başında eğitim, sağlık ve tarım geliyor. Bu yoğunlaşma doğru, yerinde ve stratejik olarak iyi yönetilmeli ve bir güç birliği oluşturulmalıdır.

Eğitimde, sağlıkta, tarımda ve teknolojide İzmir'in yükselen bir yıldız olacağını düşünüyorum. Yeni yatırımlar da bunu gösteriyor. Gençler bu bölgede çalışmak, gelecek hayallerini burada kurgulamak istiyorlarsa güzel şeyler oluyor demektir.



ÇEŞME PROJESİNİN DE TEMASI

İzmir; sanayi, ticaret, ulaşım, liman, askerî ve üniversite şehri özelliğiyle çok fonksiyona sahip... İzmir'in eğitim, sağlık, tarım, turizm, yeme içme ve eğlence, fuarlar ve kongre turizmi, önemli dini merkezleri barındırması bu konudaki başlıca zenginliklerimiz.

Bu coğrafyada yüzyıllardır çok önemli bilim insanları yetişmiş, tıp alanında ilkleri yapmıştır. Bilimsel ve teknolojik açıdan yapılan yatırımların kentin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle birleşmesi bunda en önemli etkendir. Bu açıdan bakınca hem tarihsel geçmiş, hem bugünün mevcut durumu, hem de bölgenin gelecek vizyonunda sağlık hep olacaktır..

Sağlık turizmi konusunda bu pastadan en büyük payı alması gereken Ege Bölgesi ve İzmir'dir.

EXPO'nun temasının sağlık olduğunu düşünürsek İzmir'in bu konudaki avantajları çok fazla. Ege iklimi ve insan kaynağıyla tüm dünyaya hitap eder yapıda. Üstelik sağlık turizmini geliştiren yeni fikirler ve organizasyonlar da var. Örneğin yeni Çeşme projesinin önemli temalarından biri de sağlık, sağlıklı yaşamdır.



KENTİ FARKLI YERLERE TAŞIR

İzmir'in mevcut hastaneleri teknolojik olarak da insan kaynağı olarak da öne çıkmaktadır. İzmir Şehir Hastanesi yıl sonuna yetişiyor. Medical Park İzmir, Kent, Ekol, Galen ve Tınaztepe ile yeni açılan Medicanave Özel Sağlık hastaneleri önemli işler yapıyorlar. Üstelik Ege ve Dokuz Eylül gibi iki önemli üniversitemizin hastaneleri de çok başarılılar...

Bunun yanında yüzlerce dal hastanesi de İzmir'in sağlık sektörüne önemli katkı yapıyor. Sağlık sektöründe İzmir'de bir kümelenme olduğu çok ortada...İzmir'den İstanbul'a dışarıya kaçırdığımız birçok doktorumuz son yıllarda geri dönüyor.

İzmirlilerin bu süreci daha profesyonelce yönetmesi gerekir. Sektör kümelenmeleri doğru yönetilirse rekabet güçlenir. Bu da kenti daha farklı yerlere taşır.

Son söz; Doğru planlanması durumunda yılın 12 ayına yayılacak şekilde bu sektörleri harekete geçirecek çalışmaların yapılması gerekiyor. Önemli olan bu bilinç, birliktelik ve anlayışa sahip olmak ve bu dinamikleri harekete geçirecek avantajları kullanmak.