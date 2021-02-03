Bu virüs dünyadaki tüm algıları, ilişkileri, önceliklerimizi değiştirdi. Kültürümüzde yer alan her şeyin başının sağlık olduğunu tüm dünyaya öğretti. Dünya ekonomilerini, bütün güç dengelerini alt üst etti. Zenginin, fakirin eşitlendiği, sosyal sınıfların ortadan kalktığı, hayatın gerçeğiyle yüzleştiğimiz bir dönem yaşıyoruz. Böylesi afetler insanlara ve toplumlara hayatı yeniden düşünmeleri için bir fırsat sunar. Hayatın, huzurun, elindeki değerlere sarılmanın önemini, hepimizin eşit olduğunu hatırlattı bize bu virüs. Ne önemliymiş değil mi dokunmak.



Kalbimizin sesini geç olmadan işitmeliyiz. Ne büyük bir mucizeymiş sarılmak. Aslında gerçekten de hepimiz ne kadar da aynı ve 'bir' imişiz.



HAYATA BAKIŞ DEĞİŞİYOR

Görünen o ki hayata bakışımız bu salgından sonra çok değişecek. Belki de yolda neyi kaybetmiş olduğumuzu hatırlayacağız bu günler geçtiğinde, umuyorum ki normal hayatımıza döndüğümüzde bu günleri unutmadığımız ve buradan çok şey öğrendiğimiz bir dünya hayal ediyorum.

Aşı ile birlikte umutlarımız arttı, tünelin ucundaki ışık göründü ama bazı sektörler için dayanacak hal kalmadı.

Benim de 10 yıldır sürdürdüğüm "Lezzet Durakları" köşemde bölgemizin lezzetlerinin, mutfak kültürümüzün gelişmesi, işletmelerin markalaşması ve tanıtılması için yazılar yazıyorum.



Sektörün sorunlarını biliyorum, restoran sahipleriyle, sektör temsilcileriyle görüşüyorum. Bu kısıtlamalardan en çok etkilenen sektörün durumu gerçekten zor. Hizmet sektöründe çalışan 2 milyondan fazla kişi (bu sayı aileleriyle birlikte 10 milyon kişiye ulaşıyor) mağdur oldu. Paket servisiyle restoranlar ayakta kalmaya çalışıyor ama cirolarının sadece yüzde 5'ini yapabiliyorlar.

Kovid-19 pandemisi nedeniyle sadece paket servis ve gel al hizmeti veren lokanta ve restoranlar, açık olan AVM'lerde zorunlu tutulan HES kodu kontrolü ile giriş yönteminin kendileri için de uygulanmasını bekliyor.



Sektör temsilcilerinden İzmir Lokantacılar Odası Başkan Adayı, tarihi Adil Müftüoğlu Lokantası'nın sahibi Alpay Okyay, "Lokantalar ve restoranlar HES kodlu açılış istiyor" dedi. HES koduyla lokantaların açılması fikrini ilk kez kendisinin ortaya attığını ve Türkiye'nin farklı illerindeki lokantacılar odası başkanları ile paylaştığını söyleyen Okyay, "HES kodu kontrolü ile açılma lokantaların bu süreçteki zor durumunu bir nebze olsun giderecektir. Hayat dışarıda devam ediyor, insanlar çalışıyor ve dışarıda yemek mecburiyetinde olan büyük bir kesim var" dedi.



'ERTELEME VE YAPILANDIRMA'

Ayrıca maddi beklentiden çok vergi, SGK, elektrik, su, kullanılan krediler başta olmak üzere bunun gibi borçların bu süreç bitene kadar ertelemesini beklediklerini vurgulayan Alpay Okyay, "Bu ertelenen kalemlerin pandemi süreci bittiğinde makul bir yapılandırma ile tahsilini bekliyoruz. Pandemi sonrasında bu biriken tüm borçlar yapılandırma olmadan tahsil edilmek istendiğinde biriken tutarlar nedeniyle esnaf yine büyük bir külfet içine düşecektir.



Erteleme ve sonrasında da yapılandırma ile beraber tamamen normalleşene kadar HES koduyla sınırlı müşteri kabulü, lokanta, restoran ve birahane esnafının en büyük beklentisini oluşturuyor" dedi.



Son söz; Bu süreçte sosyal mesafeyi artıralım ama duygusal mesafeyi, kalpten kalbe giden yolu kısaltalım.

Zor zamanlarda yakınlığın, dostluğun, samimiyetin gücüne inanalım. Her zaman bulunduğumuz durumun gelip geçici olabileceği aklımızdan çıkarmayalım.



Anadolu'muzun, kadim kültürümüzün 'BU DA GEÇER YA HÛ' sunu diyebilelim.