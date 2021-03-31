2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı ile ülkemizin ihracat atılımına yönelik olarak belirlenen hedefler doğrultusunda bütünsel bir "Eylem Planı" oluşturmak ve ihracatın sürdürülebilir olmasını sağlamak amaçlanmıştır.

Bu amaçla kurulan Kolay İhracat Platformu 2.0 da Türkiye'nin büyümesine ivme kazandıracak, ülkemizin dünyada tanıtımını sağlayan, ihracatın artırılmasına yönelik bir platformdur. Teknolojinin ve dijital dünyanın tüm imkanlarını kullanarak ihracat altyapısının dijitalleşme ekseninde gelişmesine büyük bir hassasiyet göstererek "veriyi doğru biçimde kullanmak" amaçlanmaktadır.

Kolay İhracat Platformu 2.0 ile firmalarımızı potansiyel müşterileri ile ücretsiz ve aracısız olarak buluşturacak bir projedir.

Platformun Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapay zeka alanında en iyi uygulamalardan biri olarak gösterilmesinin yanı sıra, küresel manada kamu kaynaklı en gelişmiş ihracat destek platformu olma özelliğini taşımaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Kolay İhracat Platformu 2.0 Lansman Toplantısı Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türk ihracatçısının potansiyel alıcılarına kolaylıkla ulaşmasını sağlayan kolay ihracat platformu ile entegre çalışan askturkiye. com platormu, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla tüm Türkiye'ye tanıtıldı. Bu platformun, Türk ihracatçısı için öneminin yanı sıra İzmir'e katkısı da çok önemli. Platformun içeriklerinden görsel çalışmaları ve yazılımına kadar geçirdiği tüm aşamalar, İzmir'in en güçlü ajansı olan İnce Fikirler Reklam Ajansı tarafından yürütüldü.

Kolay İhracat Platformu 2.0 Lansman Toplantısı'nda konuşan Pekcan, "Platformla ihracatı kolaylaştırmıştık. Bugün kullanıma açtığımız yeni modüllerimizle ihracatı herkes için çok daha kolay kılıyor ve mevcut ihracatçılarımızı 'profesyonel' hale getiriyoruz. Adeta ticaretin şifrelerini çözdüğümüz bugün, ihracatı tabana yayma hedefimize bir adım daha yaklaşıyor ve hep birlikte, 'ihracat herkes için, şimdi' diyoruz" dedi.

Platformda bir araya getirilen farklı içerik ve yapıdaki birçok veri, ihracatçılara bütüncül bir danışmanlık hizmeti veriyor. Platformda, kurumsal kullanıcıların erişebileceği toplam 18 milyon alıcı bilgisinin bulunduğunu aktaran Pekcan, "Söz konusu 18 milyon firma bilgisi, 190'ın üzerinde ülke ve 5 bin üzerinde 6'lı GTİP bazında ürünü kapsıyor.

Platformda yer alan verilerin geçerliliğini belirli aralıklarla teyit eden bir mekanizma kurduk. Bu sayede, faaliyetini durdurmuş firmaları düzenli bir şekilde temizleyeceğiz" diye konuştu.

İZMİR'İN EN GÜÇLÜ AJANSINDAN

Türk ihracatçısının potansiyel alıcılarına kolaylıkla ulaşmasını sağlayan askturkiye. com platormu olarak 2020 yılının başından itibaren çalışmalara başladıklarını belirten İnce Fikirler Reklam Ajansı kurucusu Mahir Palabıyık, "Bugüne kadar birçok kentimiz için marka çalışması gerçekleştirmiştik. Bu çalışmalardan elde ettiğimiz birikimi ülkemizin sektörlerinin tanıtımına ve ihracatçımıza destek olmaktan yana kullandık. Bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu" dedi.

Bu proje ile birlikte Türk ihracatçısının ihtiyaçlarını daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını ifade eden Mahir Palabıyık, "Ülkemizdeki ihracatçıların üretim değeri olarak yurtdışında yer alan firmalardan bir farkı yok ancak markalaşma konusunda oldukça gerideyiz.

Bu açığı hızlı şekilde kapatmamız lazım.

Devir artık el emeğinin değil, dil emeğinin makbul olduğu zamanlar" diyerek sektöre dair düşüncelerini paylaştı. askturkiye.com platformu için Ticaret bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Deloitte ekibi ile koordineli olarak çalıştıklarını ifade eden Mahir Palabıyık, projede yer alan herkese teşekkürlerini ileterek sözlerini tamamladı.

Son söz; Her daim büyük düşünmenin ve güçlü marka yaratımının sembolü olan işini profesyonel yapan İzmir'in alanında en güçlü markası İnce Fikirler'in ulusal başarısı hepimizi gururlandırmıştır. Bu vesileyle İnce Fikirler ajansını, Başkanı Mahir Palabıyık ve ekibini kutluyorum.