Aktepe’ye dünyanın en prestijli ödülü

Yaşadığımız coğrafyanın, doğanın bize, insanlığa mucize sunduğu en büyük zenginliklerinden biri, hiç şüphesiz bereketin simgesi zeytin ağacı.

Zeytin; tarih boyunca barışın sembolü kabul edilmiştir. Kutsal sayılmış ve birçok efsaneye konu olmuştur.

Zeytin ve zeytinyağı yaklaşık 8 bin yıl öncesinden bu yana dünyaya güzellik, sağlık ve lezzet pınarı olarak hizmet vermektedir.

Türkiye'nin, Ege Denizi kıyılarında yer alan turistik kenti Ayvalık aynı zamanda ülkenin en önemli zeytin/zeytinyağı merkezlerinden biri. Coğrafi İşaretli Ayvalık zeytinyağının ünü, son yıllarda sınırları zorluyor; dünyada da adından söz ettiriyor.

Ayvalık'ın köklü firmalarından Aktepe Zeytinyağları, 16 ülkeden 350'den fazla markanın yarıştığı dünyanın en prestijli yarışmalarından Los Angeles International Extra Virgin Olive Oil'de bölgenin yörenin zeytinyağı ile katılarak gümüş madalyaya layık görüldü.

Aktepe Zeytinyağları, Ayvalık'ı ve Türk zeytinyağını uluslararası alanlarda en iyi şekilde temsil etmenin haklı onurunu ve gururunu yaşıyor. İlk üretimine Ayvalık Altınova'da bulunan 135 yıllık handa başlayan Aktepe Zeytinyağları aldığı ödülle dünya listesine girdi.

Ayvalığın şirin mahallesi Altınova'da, yapımını girişindeki tarihi bir yazıttan öğrendiğimiz 1305 (1888) tarihli handa, zeytinciliği dededen, babadan öğrenen ve 3 nesildir sürdürmenin sorumluluğuyla çalışan bir aile işletmesi, Aktepe Zeytin ve Zeytinyağı.

EŞSİZ BİR MEYVE SUYU

Aktepe Zeytinyağları Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Şensal, "Kendi bahçemizde özenle baktığımız zeytin ağaçlarından hasat ettiğimiz zeytinleri, senelerin deneyimi ve bilgisiyle soğuk sıkım, erken hasat ve tam zamanında üretim ilkelerini benimseyerek bir şifa kaynağına dönüştürmek, polifenol değeri yüksek zeytinyağları üretmek bizim en büyük tutkumuz. Bu tutkumuzu gerçekleştirmek adına 1940 yılından beri zeytinyağı üretilen fabrikamızı ISO 9001:2008 (kalite yönetim sistemi) ve ISO 22000:2005 (gıda güvenliği yönetimi) belgeli kontinü tesisi haline getirirken, tarihi dokusuna zarar vermeden, çevresine ve doğaya duyarlı bir işletme haline getirmek için özen gösterdik. Ürettiğimiz zeytin ve zeytinyağını; tarihin deneyime, emeğin lezzete, doğanın şifaya dönüştüğü kutsal bir nimet olarak tanımlıyoruz.

Bize sunduğu nimetler açısından her zaman cömert davranan değerli Ayvalık topraklarına olan borcumuzu, Ayvalık Coğrafi işaretini taşıyan zeytinyağlarımızın kalitesine verdiğimiz özen ve dikkatle ödemeye çalışıyoruz" dedi.

GÜNDE 40 TON İŞLİYOR

Günlük zeytin işleme kapasitesi 40 ton olan fabrika, ilk iki ayı erken hasat olmak üzere tüm yağlarını tüketiciye sunuyor.

Firmanın özelliği ise sadece Ayvalık tipi zeytinlerinden elde edilen Ayvalık Zeytinyağı Coğrafi İşaretli natürel sızma zeytinyağını üretmesi. Ayrıca üretilen yağların tümü krom tank ve klimalı depolarda muhafaza ediliyor. Tesiste 2006'dan sonra kontinü sistemine geçildi.

İşadamı Aydın Şensal, "Altınova'nın Aktepe bölgesinden adını alan Aktepe Zeytinyağı'nı, kendi bahçemizin ve kendi imalathanemizin ürünü olarak bir dünya markası yapmak hedefindeyiz" dedi.

Son söz; Hem zeytinyağı tüketimini hem de bölgenin turizm ve kültür pazarlama stratejisi olarak destinasyonun zeytinyağının markalaşması sağlanmalıdır. Ülkemizin ve Ayvalık zeytinyağlarının markalaşmasında alınan bu uluslararası ödüllerin çok önemli etkisi vardır. Aktepe ailesini bu başarısından dolayı kutluyorum.