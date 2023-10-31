Oyuncular sorumluluk aldılar

Bu tür zorlu durumlarda oynanan maçlarda kadroda olan oyuncular önemlidir. Ama daha da önemlisi böyle sıkıntılı durumlarda karakter koyabilen oyunculardır. Bu taraftan baktığımızda dün akşam forma giyen tüm oyuncuların sınıfı geçtiğini söyleyebiliriz. Sorumluluk aldılar ve sahaya odaklandılar. Gaziantepspor oyunu zorlaştıran bir takım. Topu rakibe bırakıp kendi alanında kapanmayı tercih eden bir ekip. Temel oyun düzenleri kontratak üzerine kurulu. Beşiktaş takım olarak hem rakibine çabuk çıkış şansı vermedi hem de oyun olarak baskı altına aldı. Oyunun ilk yarısında Bakhtiyor, Chamberlain, Salih, Bailly, Necip oyun liderliğini üstlenerek takımı yukarıya doğru çektiler.

BU SÜREÇ KOLAY DEGIL

Bu oyunculara ikinci yarı Rashica, Cenk ve Fernandes'in katılmasıyla Beşiktaş bulduğu iki golle önemli bir nefes aldı. Yakup Arda'nın oyuna girmesi ve iyi performansı da camiayı heyecanlandırdı. Kongre süreci kolay bir süreç değil. Takımın etkilememesini beklemekte hayalcilik olur. Ama her şeye rağmen oyuncular sorumluluklarının bilincinde önemli bir sınav verdiler. Hem kendileri adına hem de Beşiktaş'ın bundan sonraki gidişatı adına bu maçı kazandılar. Beşiktaş'ın ümitlerini bir hafta sonrasına taşıdılar.