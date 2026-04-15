Ege futbola küstü mü?

Bodrum FK geçen sezon şanssızlık mı diyelim, hakem hataları mı diyelim Birinci Lig'e düşmüştü. Sezon başında Bodrum yönetimi ve teknik direktör Burhan Eşer, sezona büyük bir hırsla başladı ve iyi bir başlangıç yaptı. Ligin ilk 10-12 maçına kadar oyun disiplini ile yönetim planlaması ile liderliğe kadar geldi. Ancak kulübün satılması, el değiştirmesi takımı olumsuz etkiledi. Teknik direktör Burhan Eşer'in de bahis konusunda sıkıntı yaşaması düşüşün cabası oldu. Bir anda sezon başındaki Bodrum gitmiş, yerine dengesiz bir ekip ortaya çıkmıştı. Yıldız oyuncularını da kaybedince o yakalanan takım ruhu kaybolmuştu. Ama şunu gördüm ki yeşil-beyazlılar, son 8-9 hafta içinde çok olumlu bir hava yakalamaya başladı. Arka arkaya kazandığı puanlarla ilk 5-6 arasına girmeyi başardı. Sezon başında çok koşan, yolun ortasında kaybolan ama finişe yakın atak yapan bir Bodrum var.

TAKIMA İVME KAZANDIRDI

Hafta sonu lider Erzurumspor ile oynayacaklar hem lideri devirip hem de ilk 3 için avantaj sağlamaları lazım. 3. olmanın ayrı bir avantajı var. Play-Off oynamadan finale kalan takım olmak büyük bir avantajdır. Ve 1 final maçıyla Süper Lig'e dönmek onların elindedir. Gelgelelim Manisa FK'ya. Ne oldu anlamış değilim. Sezon başında Taner Taşkın'la başlayıp, iyi-kötü giderken, bir anda hoca değişikliğine gidildi. Mustafa Dalcı çok sevdiğim bir hocadır. Takıma iyi bir ivme kazandırarak, ateşli bölgeden yavaş yavaş çıkardı. Çok da başarılı oldu. Takım tam kendine gelmişken, 8-9 maç kaybetmezken bir anda hocayla yollar ayrıldı. Ben böyle bir düzen görmedim. Neden böyle başarıya beraber koşan, tribünlerin fazlalaşmaya başaldığı ortamda hocanın ayrılışını hala çözemedim. Ve gördüm ki ilerisini için umut veren çok futbolcular var.

FUTBOLDAN KOPMALAR VAR

Bunların başında Ayberk Karapo, Ada İbik ve Yusuf Talum geliyor. Mustafa Dalcı ile devam edilseydi Play-Off'a katılmamak içten bile değildi. Çünkü şu an bile sadece Play-Off ile arada 5 puan fark var. Bu yıl öyle yada böyle geçti ancak gelecek yıl doğru planlama yapamazsan, sıkıntılı bir döneme girebilirsin. Bakın Ege takımları bir bir kayboluyor. Altınordu nerede? Altay amatörün kıyısında? Denizlispor kayboldu. Bir zamanlar Türkiye'nin en önemli takımlarına sahip olan. Milli takımın bel kemiğini oluşturan isimleri barındıran Ege, futboldan yavaş yavaş kopmaya başladı. Ege ele vermeli, güzel bir yapılanmaya girmeli ve Türk futbolcuları yetiştiren ve milli takımlara yeniden gönderen yapıya bürünmeli. Yoksa yarın çok geç olacak.