Tribün gözüyle

Göztepe'de geçen sezon olduğu gibi ligin ikinci yarısında gözle görünür bir düşüş var. Evet belki geçen seneki gibi uzun bir galibiyet alamama serisi yaşamadı. Fakat Gençlerbirliği önünde alınan 3 puanda da takım oyun olarak tat vermedi. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki sarıkırmızılılar, ligin ikinci yarısında Galatasaray maçının 45 ve 60. dakikaları ile Kasımpaşa müsabakasının son 20 dakikası dışında futbol olarak istediklerini sahaya yansıtamadı. İzmir ekibinin önünde 5 final maçı var. Taraftar gücü önemli İnanmış ve taraftarıyla bütünleşmiş bir Göztepe, maçlar ne kadar zor olursa olsun bunun üstesinden gelebilir. Fakat futbolcuların da üzerlerindeki bu ölü toprağını atmaları gerekiyor. Son haftalarda takım ile ilgili en pozitif gelişme Jeh'in performansının artması oldu. Kasımpaşa maçında ilk gol sevincini de yaşayan Sambacı, kalan haftalarda takımının en büyük kozlarından biri olacağını gösterdi. Ki bence yazın takımla birlikte kamp yapmasıyla gelecek sezon Süper Lig'de adından çok söz ettireceğine inanıyorum. Teknik direktör Stanimir Stoilov gibi taraftara bir çağrı yaparak sözlerimi bitirmek istiyorum. 'Korkma İzmir Göztepe Var' diyenlerden daha çok destek bekliyorum. Kalan haftalarda sadece 'Medcezir' ya da maç başı üçlüsünde değil. 90 dakika rakibi boğan ve 'Gürsel Aksel Göztepe Cehennemi' söylemini yansıtmalarını bekliyorum.

KENDİSİ DAHİL ETTİ

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Galatasaray'ın Kocaelispor önünde yaşadığı beklenmedik puan kaybı, ligdeki ateşi harladı. Geçmiş yıllarda hep Fenerbahçe , Galatasaray'a cesaret vererek yarışı uzatırdı. Ancak bu sezon inanılmaz sonuçlar çıktı. Tam Fenerbahçe'nin bitti, hatta 2.'liği de kaptıracak dediğimiz anlarda sarı-kırmızılılar, yaşadığı puan kayıplarıyla rakibini yarışta tuttu. Sezon başından beri özellikle hücum hattı ve savunması eleştirilen Fenerbahçe, tüm bunlara rağmen farkı 2'ye indirmeyi başardı. Süper Lig'deki düğüm 26 Nisan'da oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde çözülecek gibi duruyor. Fakat şunu da söylemeden geçmemek lazım. Fenerbahçe, son zamanlarda şampiyonlukları hep beklenmedik takımlara karşı yaşadığı puan kayıplarıyla rakibine verdi. Ama bence Karagümrük ve Kasımpaşa maçlarıyla birlikte kotasını dolduran sarı-lacivertliler, kalan 5 maçında hata yapmadan özlemi dindirecektir.

YANGIN YERİ

Ege futbolunda yer yerinden oynuyor. Biliyorsunuz ki geçmiş dönemlerde bir sürü tarihi Ege kulübü amatöre gerilemişti. Bu sezon da benzer bir durum yaşanıyor. 3. Lig'de son haftaya girilirken Altay, Afyonspor ve İzmir Çoruhlu'nun lige veda etmesi söz konusu. Hala daha Süper Lig'de en çok mücadele eden ekiplerin başında gelen Altay'ın bu durumda olması aslında ülke futbolunun geldiği son noktayı gösteriyor. Geçmiş başkan ve yöneticilerin borç batağına sürüklediği bu güzide kulüplerimiz can çekişiyor. Şimdi 3. Lig'e gerileyen Bucaspor 1928'de bahsetmeden olmaz. Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele eden sarılacivertliler, daha ligin bitimine 4 hafta kala lige veda etti. Ancak en kötüsü küme düşmesi de değil. En kötüsü kulübün geleceğinin tamamen belirsiz olması.

ARSENAL'IN LANETİ

Artık liglerde son düzlüğe girilirken, çoğu ligde sonuçlar yavaş yavaş belli olmaya başladı. İspanya'da Barcelona, Fransa'da PSG, Almanya'da Bayern Münih ve İtalya'da ise Inter ipi göğüslemeye oldukça yakın. İngiltere Premier Lig'de ise durumlar oldukça karışık. Son yıllarda Arteta ile büyük bir çıkış yakalayan Arsenal, daha devre arasında şampiyon ilan edilmişti. Fakat gerçekler öyle olmadı. Ligin bitimine 6 maç kala 6 puan önde olan Topçular, her ne kadar yıllardır süren şampiyonluk hasretini dindirmeye yakın görünse de, takımı yakından takip edenler Arsenal laneti yüzünden büyük korku yaşıyor. Son haftalarda toparlanan City, bir maçı eksik olmasına rağmen farkı 6'ya indirdi. İki takım bu hafta karşı karşıya gelecek. Yani Premier Lig'de amansız bir yarıştan bahsediyoruz. Bakalım, lanet bu kez bitecek mi? Yoksa devam mı edecek?