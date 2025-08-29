Bütün ümitler boş

ZOR bir dönemden geçen ve gerek finansal olarak gerekse de sportif başarı olarak toparlanmaya çalışan Beşiktaş, gelecek adına iyi sinyaller vermiyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçında görece zayıf rakibi karşısında varlık gösteremedi ve Avrupa defterini kapattı. Camiada uzun bir zamandır hakim olan negatif havayı biraz olsun pozitife çevirme fırsatı da elden kaçmış oldu.

Kara Kartal, taraftarının da desteğiyle bu turu geçer ve Konferans Ligi'ne kendisini atacağını ve statü gereği forma giyemeyen yeni transferleri ve önümüzdeki süreçte yapacağı takviyelerle birlikte ivme kazanarak, ölü toprağını zamanla üzerinden atacaktır diye düşünüyordum. Ancak yanıldığımı anlamam pek de uzun sürmedi. Bugüne dek Ole Gunnar Solskjaer'in performansı eleştirilse de, henüz tamamlanmamış bir tablo üzerinden alt metin okuması yapmanın pek de sağlıklı olmayacağını, zaman geçtikçe taşların yerine oturacağını öngörürken, dün akşam oynanan maçta ümitlerin büyük bir kısmının boşa çıktığını fark ettim. Norveçli çalıştırıcının takıma pek de faydası yok. Kara düzen bir futbolla siyah-beyazlılar İsviçreli rakibi bi karşısında yokları oynadı. Oyun kuramadı, savunmada açıklar verdi, hücumda etkili olamadı. Beşiktaş'ın bu oyunla, planla ve havayla bırakın Avrupa'yı, gideceği en uzak yer sadece Edirne olur.