İKİNCİ Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, Ege derbisinde 'Akhisarspor'u elinden kaçırdı' desek hiç de yanlış olmaz. Henüz kadrosuna takviye yapmayan sarı-lacivertliler, mütevazi kadrosuyla transfer yasaklısı rakibi önünde kağıt üstünde favoriydi. Maça Buca fırtına gibi de başladı. Akhisar oyunu ilk dakikalarda kendi sahasında kabullenmek zorunda kaldı. Buca fırsatları cömertçe harcarken bireysel hatadan ilk golü kalesinde gördü. Tecrübeli kaptanı Gökhan'ın kendi yarı alanından 40 metreye çapraz pas denemesi Akhisarlı Bora'nın önünde kaldı. Bora bu ikramı boşa çevirmedi. Ve topu Bertuğ ile buluşturunca Akhisar'ın ilk atağı gol oldu. Buca Mehmet Fuat'ın biri penaltıdan attığı 2 golle ön geçse de duran topta savunma hatasından yine kalesinde golü gördü. Son dakikaya kadar Mehmet Fuat, Tunç ve Berke ile bir çok pozisyon kaçtı. Ancak Akhisar kalecisi Enes'in de hakkını vermek lazım. Her hafta üzerine koyan genç eldiven Akhisar'ı adeta tek başına ayakta tutan isim oldu. Bucaspor 1928 çok kritik bir dönemeci 1 puanla geçerken zirve yolunda yara aldı. Ancak savunma zaaflarını ya transfer ya da başka yollarla aşabilirse zirve olmasa bile Play-Off'un en güçlü adayı olur.

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