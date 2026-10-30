İstanbul Göztepe’ye deplasman değil

Göztepe, Fenerbahçe deplasmanına hazırlanırken İstanbul atmosferi üzerinden bir endişe yaşamasına gerek yok. Yıllardır İstanbul'da pek çok önemli karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar, bu atmosferi tanıyan ve deplasman mücadelesine alışık bir camia. Tribünlerin baskısı, rakibin büyüklüğü ya da maçın atmosferi Göz-Göz için yabancı değil. Üstelik son iki deplasmanından galibiyetle ayrılan İzmir temsilcisi, İstanbul'a özgüveni yüksek bir şekilde gitmeye hazırlanıyor.

Göztepe'nin bu maçta ihtiyacı olan şey, rakibin kimliğine değil, kendi oyununa odaklanmak. Sahaya doğru planla çıkmak, mücadeleden vazgeçmemek ve sakinliği korumak, sarı-kırmızılıların en önemli kozları olacak. Fenerbahçe deplasmanı elbette kolay değil. Ancak Göztepe gibi büyük bir camia için İstanbul'da oynamak başlı başına korkulacak bir durum olmamalı. Sarı-kırmızılılar geçmişte olduğu gibi yine kendi oyununu sahaya yansıtmalı, tribün atmosferinden etkilenmeden mücadelesini sürdürmeli. İstanbul Göztepe'ye yabancı değil, deplasman atmosferi de korkulu bir rüya değil! Göz-Göz sahaya inancını ve karakterini yansıttığı takdirde, Fenerbahçe karşısında alacağı puan ya da puanlar kimseyi şaşırtmamalı.