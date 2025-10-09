Sangay’da gündem sakatlık

Shanghai Masters Turnuvası, birçok tenisçi için aşırı zorlayıcı olmasıyla dikkat çekiyor. Turnuva öncesinde bileğindeki problemden ötürü katılamayacağını açıklayan Alcaraz ile başlayan furya, toplamda 12 tenisçinin farklı sebeplerle çekilmesiyle devam etti. Bu sebeplerden birincisi, Çin'deki %80'i bulan nem ve bunaltan sıcaklar. Vücut ısısını dengeleyemeyen sporcularda kramp, sıvı kaybı ve kas spazmları kaçınılmaz oluyor. İkinci sebep ise yoğun takvim ve seyahat yorgunluğu.

SERT ZEMİNLER DE CABASI

Asya swing'i denilen Tokyo, Şangay, Astana gibi turnuvalar sezonun sonuna denk geliyor. Jet lag, iklim farkı ve yüzey geçişleri (sert zeminler) de cabası. Takvimin sıkışıklığı da 11 ay süren tenis sporunda dinlenme az olduğu için oyuncularda mikro sakatlıkların birikmesine yol açıyor. Özellikle uyluk, bilek ve kalçaya binen yük bu aylarda sakatlık patlamasını beraberinde getirmiş oldu.



DJOKOVIC'İN BEKLEDİĞİ FIRSAT

Alcaraz'ın çekilmesinden sonra Dünya 2 numarası Jannik Sinner'in de bölgesel kramp sebebiyle maçı yarıda bırakıp turnuvaya veda etmesi, tüm tenis camiasının gözünü Djokovic'e çevirmesine neden oldu. Bütün turnuvalara ambargo koyan ve büyük bir rekabet içerisine giren Sinner- Alcaraz ikilisinin gölgesinde kalan, ayrıca yaşı dolayısı ile bazı turnuvaları es geçen efsane tenisçi, Şangay'da bu fırsatı değerlendirebilecek mi göreceğiz. Son 16'da Munar'ı çok zorlu bir maçın sonunda belki de tek bacağıyla yenmeyi başardı. Bacağındaki sakatlık ve yorgunlukla baş edebilirse son büyük turnuvalarından birini kazanabilir.



ZVEREV YİNE BİLDİĞİMİZ GİBİ

Bu sezon birçok turnuvada ilk turlarda elenen, mental sorunlar yaşayan ve agresyon problemini aşamayan Zverev, "Kort hızlarının aynı olmasından nefret ediyorum. Turnuva yöneticilerinin bu yöne doğru ilerlediğini biliyorum çünkü Jannik ve Carlos'un her turnuvada başarılı olmasını istiyorlar." gibi enteresan bir açıklama yaptı. İkisinin olmadığı turnuvalarda da pek başarı sağlayamayan Alman tenisçinin böyle bir bahaneye sığındıktan yaklaşık 1 gün sonra, Sinner ve Alcaraz'ın olmadığı turnuvada Rinderknech'e bu yıl 2. kez yenilerek Şangay'a veda etti.



ANISIMOVA NİHAYET ŞAMPİYON

ABD'li tenisçi Amanda Anisimova, şanssızlıklar yaşasa da kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Bu yıl iki Grand Slam'de de (Wimbledon ve Amerika Açık) finale çıkan sporcu, Swiatek ve Sabalenka'ya yenilerek, Slam şampiyonluğu hayalini ertelemek zorunda kalmıştı. Yakaladığı bu çıkışla kariyerinde ilk kez Dünya 4 numarasına yükselirken, geçen yılın şampiyonu Gauff'u ve finalde de Nuskova'yı yenerek nihayet büyük bir kupa almış oldu.