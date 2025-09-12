intikamların Turnuvası

Amerika Açık 2025'e şampiyonluklardan çok hesaplaşmalar damga vurdu. Bir önceki yazımda Anisimova'nın, Wimbledon finalinde kendisini iki bagel ile ezen Swiatek'ten rövanşı aldığına değinmiştim. Aynı Anisimova, finalde bir başka intikam hikayesinin bu sefer kaybedeni oldu.

Wimbledon yarı finalinde elediği Sabalenka, New York'ta onu memleketinde yenerek arka arkaya ikinci ABD Açık şampiyonluğunu kazandı. Anisimova ise arka arkaya ikinci kez bir Grand Slam finali kaybetmiş oldu. Fiziksel ve mental zorluklardan bir nebze kurtularak güzel bir çıkış yakalayan Anisimova Dünya sıralamasında 4 numaraya yükseldi ve bu çizgisini sürdürürse şeytanın bacağını kıracaktır.

ISTANBUL TED OPEN SONA ERDİ



Dünya tenisini yöneten Association of Tennis Professionals (ATP) Tour takvimi içinde yer alan Challenger serisinin bir parçası olan İstanbul Challenger, ülkemizde 77 yıldır kesintisiz düzenlenen uluslararası tenis turnuvası olma özelliğini taşıyor. Dünya yıldızlarına ev sahipliği yapan ve aynı zamanda tenis camiasında "Yıldız Yaratan Turnuva" olarak da bilinen şampiyonada, Çiftler finalinde Stefanos Sakelladiris/ Karan Singh ikilisini 7-6, 6-1'lik skorlarla mağlup eden Milos Karol/ Daniel Masur çifti şampiyonluk kupasını kaldırdı. Tekler kategorisinde ise Nicolas Mejia'yu 7-6, 6-2'lik skorlarla mağlup eden Alex Molcan, kupaya uzanan isim oldu.

ALCARAZ ARTIK DÜNYA 1 NUMARASI

Kadın tenisindeki hesaplaşmalar sürerken, erkeklerde de en tepede bir hesap kapama ve bir zirve değişimi oldu. Bu sezonda da büyük turnuvalarda bir "Al gülüm ver gülüm" durumu yaşatan ve 3 Slam'i aralarında paylaşan Sinner ve Alcaraz arasındaki son mücadelede Sinner, Wimbledon'ın kazananı olmuştu. Yaklaşık 2 ay sonra bu sefer ABD Açık finalinde karşı karşıya gelen ikiliden Alcaraz, turnuva boyunca bir canavara dönüştüğünden ötürü benim favorimdi. Wimbledon'ın intikamı ve Dünya birinciliği etkenleri de Carlito'yu ekstra bir kamçılamış olacak ki Sinner'e maçta büyük üstünlük kurdu. Alcaraz bu şampiyonlukla pek çok şeyi başarmış oldu. "Sert kortta Sinner, çatı kapandıysa Sinner" gibi yorumlar vardı ve bunları boşa çıkardı. Servis sorunlarını aşmış, enerjisi ve atletizmiyle kusursuza yakın bir oyun ortaya koyan İspanyol raketin aksine Sinner, 1. servislerde yüksek hata yüzdesiyle oynadı ve birçok basit hata da yaptı. Bu zafer, Alcaraz'ı sadece ABD Açık şampiyonu yapmakla kalmadı, aynı zamanda ATP sıralamasında Dünya 1 numarası koltuğuna da taşıdı.

ZEYNEP MEKSİKA'DA KAYIP

WTA 500 Guadalajara'da ilk turda Tatjana Maria ile karşılaşan Zeynep Sönmez, 6-4 ve 6-2'lik setlerle mağlup olarak turnuvaya veda etti. Rakibinin kendine has oyunu ve sürekli slice (kesme) toplarla Zeynep'i baseline'a hapsetmesi onu hataya zorladı. Buna bir çözüm bulamayan temsilcimiz de 38 yaşındaki Maria'ya yenilmekten kurtulamadı.