Zeynep Sönmez’in düşüşü

Hindistan'daki Chennai Open'da ilk kez bir turnuvaya bir numaralı seribaşı olarak çıkan fakat 2. turda 174. sıradaki rakibine elenerek sürpriz sayılacak bir kayıp yaşayan Zeynep Sönmez, an itibariyle 113. sıraya geriledi.

Son maçlarda servisteki eksiğini bir nebze aşmış gözükse de, önceki turnuvada 5-0 öndeyken seti 7-5'le kaybetmesi gibi kırılgan sonuçlar almak aslında hiç de Zeynep'in o bildiğimiz mental gücüyle örtüşmüyor. Teknik sebeplerde antrenör değişikliğinin bunda payı olduğunu düşünüyorum. Planlama konusunda ise 250'lik turnuvalar yerine 500'lüklere ağırlık verilmesi belki de şu dönemde yanlış tercih olabilir.

GELİBOLU TENİS TURNUVASI

Türkiye Tenis Federasyonu ve Tenis Avustralya arasında oyuncu gelişimi, antrenörlük, spor bilimi ve uluslararası turnuvaları kapsayan kapsamlı bir iş birliği anlaşması imzalandı. Bu ortaklığın en anlamlı projelerinden biri: Uluslararası Gelibolu Tenis Turnuvası. Bu proje, tarih, dostluk ve sporun gücünü bir araya getirerek genç tenisçilere Melbourne Park'ta mücadele etme fırsatı sunacak. Avustralya ekibinden Vicki Reid'in dediği gibi; "Tenis, kültürler arasında köprü kurmanın en güçlü yollarından biri."

SİNNER YENİDEN 1 NUMARA

Paris Masters'ta Felix Auger Aliassime'i yenerek şampiyon olan Jannik Sinner, Carlos Alcaraz'a kaptırdığı 1 numarayı geri aldı. Büyük bir rekabete giren ikili arasında sadece 250 puanlık bir fark var ve birincilik her an yine el değiştirebilir. Önümüzdeki ATP Finalleri, bir yandan da bu zirve heyecanını yaşayacağımız turnuvalardan biri olacak. Bu arada Sinner, kapalı sert kortlarda üst üste 26. galibiyetini alarak bu alandaki üstünlüğünü pekiştiriyor. İtalyan raketin sert kortta kazanamadığı tek büyük turnuva ise Indian Wells.



YAŞATTIĞINI YAŞADI

WTA Finalleri'nde Iga Swiatek, Elena Rybakina karşısında ezici bir mağlubiyet yaşadı. İlk seti 3-6 geride kapattıktan sonra 6-1 6-0 ile geri dönen Elena Rybakina, Swiatek'in Wimbledon finalinde Anisimova'ya ve Bencic gibi oyunculara yaşattığı 6-0 (bagel) tarifesinin aşağı yukarı aynısını kendisi yaşamış oldu. Swiatek'in bu aralar büyük maçlarda yaşadığı düşüş de gözden kaçmamalı.