Zeliha Nil başarıya doymuyor

Macaristan'ın Dunakeszi kentinde düzenlenen ITF J30 Junior turnuvasında mücadele eden genç raketimiz, finalde ev sahibi ülkenin 1 numaralı seri başı ismi Luca Kalman'ı 6-3, 6-1'lik net bir skorla mağlup ederek şampiyon oldu. Bu sonuçla birlikte Zeliha Nil, Macaristan'da düzenlenen üst üste iki ITF turnuvasında da kupaya uzanarak arka arkaya ikinci şampiyonluğunu elde etmiş oldu.

Turnuva boyunca kortta gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Zeliha Nil Çukurluoğlu, şampiyonluk yolunda tek bir set bile kaybetmeden finale kadar ilerledi. Her maçta oyun disiplinini koruyan, servislerde güven veren ve rallilerde rakiplerine nefes aldırmayan Çukurluoğlu, finalde de aynı kararlılıkla maçı kazanmasını bildi.

YÜKSELEN BİR YILDIZ

Zeliha Nil'in başarısı, onun yalnızca bir turnuvalık form durumundan değil, sistemli bir gelişim sürecinden geçtiğini ortaya koyuyor.

Genç yaşına rağmen gösterdiği mental dayanıklılık, teknik olgunluk ve istikrar, onu ITF Junior takvimindeki dikkat çeken isimlerden biri haline getirdi. İkincilik ve ardından gelen arka arkaya şampiyonluklar, hem sıralamasına ciddi katkı sağladı hem de Grand Slam gençler kategorisi yolculuğunda önemli bir adım oldu.



ZEYNEP'İN MENTÖRÜ JABEUR

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, yeni sezona yeni bir ekiple giriyor. Zeynep, yeni sezon çalışmalarının bir kısmını Ons Jabeur'ün yeni açılan akademisinde yapacak. Ons Jabeur, elit seviyede bulunmuş bir oyuncu olarak Zeynep'in ihtiyaç duyduğu noktada mentörlük alabileceği bir destek güç olacak. Tunuslu yıldızın yanı sıra, Jabeur'ün uzun yıllardır birlikte çalıştığı Issam Jellali, Sırrı Can Yılmaz ve Mehmet Bayraktar'ın da dahil olduğu ekipte yer alacak. Zeynep'in ilk hedefi Avustralya Açık'a direkt katılım yolunda WTA 125 Angers turnuvası.



MERT ALKAYA BİR İLKİ BAŞARDI

İlk ATP Challenger finaline Pakistan'da yükselen Mert Alkaya, Challenger Cup Pakistan'ın final karşılaşmasında 2 numaralı seri başı Jay Clarke'e 6-3, 6-1 yenilerek turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Kariyerinin en büyük başarısına imza atan Alkaya için umarım bu final bir dönüm noktası olur. Mert, Eylül ayında da M15 Monastir turnuvasında şampiyonluğa ulaşmıştı. Genç yaşta bu seviyeye ulaşan tenisçimiz için ilk hedef artık bir Challenger kupası.