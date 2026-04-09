Iga’ya toprakta Nadal desteği

4 sezon arka arkaya toprak kortun en büyük turnuvası Roland Garros'u kazanan ve "Toprağın Kraliçesi" unvanını alan Iga Swiatek, mental anlamda yaşadığı sorunlardan sonra geçen yılki Wimbledon zaferine kadar düşüşte olan kariyerini bir nebze kontrol almış olsa da, yılın geri kalanında yine vasat bir dönem geçirdi. 2026'nın ilk dilimindeki sert kort turnuvalarında da umduğunu bulamayan Polonyalı raket, toprak sezonuna giriş yaptığımız bu günlerde Rafael Nadal'ın eski koçu Francisco Roig'in takımına dahil olduğunu açıklayarak, en iyi olduğu zeminde bu sezonki turnuvalar için daha iddialı ve ciddi bir hazırlığa girişeceğini göstermiş oldu. Toprak kort sezonuna Rafa Nadal Akademi'de hazırlanan Iga Swiatek, antrenmanına konuk olan Rafael Nadal ile bir süre bire bir çalışırken, toprağın tartışmasız en büyük ismi eski İspanyol tenisçinin de desteğiyle, favori zemininde beklentilere daha güçlü bir cevap vermeye çalışacak.



PEGULA'NIN İKİNCİ BAHARI

WTA 500 Charleston finalinde Starodubtseva'yı 6-2 ve 6-2 ile mağlup eden Jessica Pegula, kariyerinin 11. şampiyonluğuna memleketi ABD'de ulaşmayı başardı. 32 yaşında ve artık kariyerinin olgunluk döneminde bir tenisçi olsa da, geçtiğimiz süreçte tecrübesini konuşturarak büyük isimlerle başa baş maçlar ve finaller oynadı. Bu yıl Dubai'den sonra ikinci kupasını alan Pegula, dünya 5 numarasındaki yerini koruyor. Diğer turnuvalara göz atacak olursak, ATP 250 Houston'da Burruchaga'yı finalde yenen Tommy Paul, yine ABD'de şampiyonluğa uzandı. WTA 250 Bogota'da ise finalde Panna Udvardy'yi mağlup eden Marie Bouzkova, Kolombiya'da şampiyon oldu. ATP 250 Bükreş finalinde Merida Aguilar'ı mağlup eden Mariano Navone ise kariyerinin ilk şampiyonluğuna Romanya'da ulaştı.



YENİ RAFA YÜKLENİYOR

İSPANYOL tenisinin bizlere son armağanı Rafael Jodar olabilir. 2006 doğumlu İspanyol tenisçi, ATP 250 Marakeş finalinde 36 yaşındaki Marco Trungelliti'yi yenerek kariyerindeki ilk ATP şampiyonluğunu kazandı. Geçen yılki 3 Challenger şampiyonluğu ve Next Gen'e katılmasıyla dikkat çeken 19 yaşındaki isim, Bu yıl da Avustralya Açık'ta ana tabloya kaldı ve Indian Wells'te boy gösterip Miami Open'da da üçüncü tura kadar yükselmeyi başardı. 2025'e teklerde 895. sırada başlayan Jodar, sezon boyunca sıralamada 700'den fazla basamak yükseldi. Şu anda dünya sıralamasında 57. basamakta olan genç yetenek, İspanyol tenisçiler arasında da 4. konumda yer alıyor. Kendisinin idolü tabi ki Rafael Nadal fakat ismini ondan almıyor. Aile geleneği olarak Jodar'ın babasının, dedesinin ve büyük dedesinin adı da Rafael Jodar. Kariyer sıçramasını bu şekilde devam ettirirse gelecekte büyük finallerde yeni bir Rafa izleyebiliriz