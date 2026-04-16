Kort günlükleri

ATP Masters 1000 Monte Carlo finalinde Carlos Alcaraz'ı 7-6, 6-3 ile mağlup eden Jannik Sinner, kariyerinin 27.şampiyonluğuna Monaco'da

ulaşmayı başardı ve tekrar 1 numara koltuğuna oturdu. Sinner ve Alcaraz'ın oynadığı finalleri düşünürsek nispeten sakin ve kalitenin, klas hareketlerin daha az olduğu bir maç izledik.

SET VERMEDİ

Maça servis kırarak başlayan Sinner'in cevabı gecikmezken, iki oyuncunun filede kalan topları, Alcaraz'ın birkaç kusursuz drop shot'ı ile gelinen tie-break'te İspanyol oyuncunun çift hatasıyla sona eren seti Sinner kazandı. İkinci sette kazandığı break'i de iki oyun sonra geri veren Alcaraz'a karşı bu andan sonra daha hazır ve istekli oyununu kabul ettiren ve son sayıya kadar sürdüren Sinner, rakibe set vermeden şampiyonluğa uzandı.

MİLLİLER TAM YOL

Portekiz'in Oeiras kentinde düzenlenen Billie Jean King Cup Avrupa - Afrika Grup I karşılaşmalarında mücadele eden A Milli Kadın Takımımız, haftayı önemli galibiyetlerle tamamladı. Kaptanlığını Bora Gerçeker'in üstlendiği; Ayla Aksu, Berfu Cengiz, İpek Öz, İrem Kurt ve Ada Kumru'dan oluşan takımımız, ortaya koyduğu performansla Avrupa - Afrika Grup I'de kalmayı garantiledi. Millilerimiz grup maçlarında Gürcistan'ı 3-0 ile geçerken, Macaristan'a 0-3 mağlup oldu. Grup etabının son maçında Hollanda'yı 2-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, sonraki turda ise Letonya'ya 2-0 ile kaybederek haftayı kapattı. Öte yandan, Güney Kore'deki Daegu Open turnuvasında Jin Woodman'ı 6-2, 6-4 mağlup eden temsilcimiz Ahmet Kaplan, Quad tekerlekli sandalye teklerde 13. şampiyonluğuna ulaştı.

ALCARAZ'A TOPRAKTA GÖZDAĞI

Oynadığı son 41 maçın 39'unu kazanan Jannik Sinner, Son 45 setin 44'ünden galip ayrıldı. Üst üste 4. Masters turnuvasından şampiyonlukla ayrılan İtalyan tenisçi, Djokovic'ten sonra sezonun ilk 3 Masters turnuvasını kazanan tarihteki 2. tenisçi oldu. Alcaraz - Sinner rekabetinde ise Sinner'in yaptığı son sıçramayla toplam skor 15-14 oldu. Masters'larda 8-8 eşitlik sağlanırken Slam'lerde Carlitos 7-4 önde.

ANDREEVA GERİ DÖNDÜ

Arka arkaya kazandığı Dubai ve Indian Wells turnuvaları ve geçen yılki Roland Garros yarı finaliyle dikkat çeken Mirra Andreeva, son dönem deki vasat görüntüsünün yanı sıra maç sırasında yaşadığı öfke patlamaları ve kontrolü kaybettiği anlarla gündemdeydi. Mirra, geçtiğimiz günlerde WTA 500 Linz finalinde Potapova'yı yenerek kariyerinin 5. turnuvasını kazandı. Parlayıp sönen yıldızlardan biri olur mu bunu söylemek için hayli erken çünkü kendisi henüz 18 yaşında. Bu yaşta Dünya 9. sırasında olmak haliyle büyük baskı yaratıyor fakat bununla başa çıkabilirse ilk 5'e girmesi sürpriz olmaz.