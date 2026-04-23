Alcaraz için kritik süreç

Madrid'de düzenlenen Laureus ödül töreninde yılın erkek sporcusu ödülünü alan Carlos Alcaraz'ın bileğindeki atel dikkat çekerken, "Önümde uzun bir kariyer var, bu Roland Garros'ta kendimi zorlarsam geleceğim için daha çok zarar verebilir." şeklindeki açıklaması tenis dünyasında merak ve stres dolu bir bekleyişe neden oldu. Carlos ve ekibi önümüzdeki günlerde belli olacak kritik bir testin sonuçlarını bekliyor. Dinlenmeden Barcelona'ya çıkması hataydı bana göre. Eğer bu 1-2 seviye bir zorlanma ise toparlanma süresi 1-3 hafta aralığında olabilir; bu da Roland Garros takvimine teorik olarak yetişme ihtimalini tamamen ortadan kaldırmaz. Ancak kritik nokta şu: Alcaraz'ın oyunu yoğun sağsol koşular, ani yön değişimi ve kayarak denge kurma üzerine kurulu. Toprak kortta bilek stabilitesi hayati.

YANKI VE TUNCAY ŞAMPİYON DÖNDÜ

Milli tenisçimiz Yankı Erel, 5 numaralı seribaşı olduğu Tunus Monastir Erkekler Tenis Turnuvası'nın finalinde 1 numaralı seribaşı Fransız Robin Bertrand ile karşılaşırken, korttan 6-1'lik setlerle 2-0 galip ayrılarak ITF organizasyonlarındaki 11. tekler şampiyonluğunu kazandı. Güney Afrika'da düzenlenen M15 Pretoria Uluslararası Tenis Turnuvası'na katılan Tuncay Duran ise finalde ev sahibi ülkeden Alec Beckley'i 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi. Tuncay böylece ITF organizasyonlarındaki 2. tekler şampiyonluğunu elde etti ve on ay süren sakatlık sürecinin ardından kortlara kupayla döndü.

İHTİMALLER

Burada iki senaryo öne çıkıyor: İyimser senaryo: Hafif zorlanma mevcut ise, 10-14 gün içinde atel çıkar, kademeli antrenman ile turnuvaya yetişir ama ilk turlarda ritim sorunu yaşayabilir. Kötümser senaryo: Daha ciddi bir bağ hasarı varsayarsak tam yüklenme gecikir. Çekilme ya da %70-80 seviyede riskli bir turnuva olur. Toprak sezonu öncesi bu tip sakatlıklarda ekipler genelde korumacı davranıyor, çünkü sezonun geri kalanını (özellikle çim + sert kort) riske atmak istemezler. Bu yüzden "oynayabilir mi?" sorusundan çok "tam kapasiteyle oynayabilir mi?" sorusu daha belirleyici.



RYBAKİNA'NIN ZİRVE HESABI

Stuttgart Açık finalinde Muchova'yı 7-5 ve 6-1 ile devirerek şampiyon olan Elena Rybakina, İlk 5'te 100 haftayı aştı ve bu yıl an itibarıyla en çok puan toplayan isim oldu. 1. sette 5-5'ten sonra üst üste 7 oyun alan Kazak tenisçi, son 7 finalinin 6'sını kazanarak geçen yıllara oranla istikrarlı performansını üst seviyede tutmayı başarıyor. Toprak sezonunda koruması gereken puanların 1 numaralı Sabalenka'ya oranla çok daha az olması aralarındaki puan farkını eritmek için de bir fırsat olabilir. Sabalenka'ya rakip alternatifleri olarak gördüğüm Swiatek, Gauff ve Anisimova'dan şu ana kadar umduğumu bulamadığım için zirvede onu rahatsız edecek tek isim Rybakina olur diye düşünüyorum.