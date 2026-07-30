Millilerden kariyer rekorları

Milli tenisçilerimizin dünya sıralamasında kariyer rekoru elde ettikleri bir hafta yaşıyoruz. Ayla Aksu ilk 200'e, Mert Alkaya ilk 300'e ilk defa giriş yaparken, Yankı Erel ise geçen hafta ilk 300'e girdiği sıralamasını yükseltti. En son İspanya'da ATP Challenger 75 Segovia turnuvasında teklerde çeyrek final gören tenisçilerimizden Mert ilk kez ilk 300'e girerken, Yankı, bu hafta sıralamasını 287'ye yükseltmeyi başardı ve kariyer rekorunu geliştirdi. Bir başka temsilcimiz Ayla Aksu, ilk kez dünya sıralamasında ilk 200'e girdi. Ayla bu haftaki sıralamada 18 basamak yükselip kariyer rekorunu kırarak 198. sıraya yerleşti.

YENİ ŞAMPİYONLAR

Geçen hafta oynanan WTA ve ATP turnuvalarında 4 şampiyonun 3'ü bu başarıyı ilk kez yaşadı. 8 numaralı seribaşı Snigur'u yenen 74 numara Lilli Tagger kariyerinin ilk şampiyonluğunu Prag'da kazandı.



İLK ŞAMPİYONLUĞUNU ALDI

Tagger bu sonuçla ilk 50'deki en genç oyuncu unvanını eline geçirdi. Kitzbuhel'de son şampiyon Bublik'i finalde mağlup eden Quentin Halys ise yine kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı. Halys 17 ace atarak Bublik'e nazire yaptı. Estoril finalinde Alexander Blockx'i yenen Luca Van Assche de ilk ATP kupasına kavuştu. Ayrıca Bondar'ı mağlup eden Tamara Korpatsch Hamburg'da şampiyon oldu.

AHMET KUPAYA DOYMUYOR

BELGİAN Open turnuvası Quad finalinde Gonzalo Enrique Lazarte'yi 6-1 ve 6-0 ile mağlup eden Ahmet Kaplan

set kaybetmediği turnuvada bu yılın 3. kariyerinin 15. tekler şampiyonluğuna ulaşarak göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Ahmet, geçen hafta İsviçre'deki Swiss Open Cenevre zaferi sonrasında iki hafta üst üste şampiyonluk yaşamış oldu. Umarım şimdiki en büyük hedef olan 1 ay sonraki Amerika Açık'ta şampiyon olarak başarılarına bir yenisini daha ekler.



ZEYNEP SÖNMEZ'İN MEMPHİS SINAVI

WTA 250 turunda Memphis'te mücadele eden temsilcimiz Zeynep Sönmez, sert kort sezonuna galibiyetle başladı. 4 numaralı seribaşı olarak katıldığı turnuvanın ilk turunda karşılaştığı Cadence Brace'yi 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setler sonucunda mağlup ederek adını son 16 turuna yazdıran Zeynep, maçın ikinci setinde konsantrasyonunu biraz kaybetse de, final setinde net bir oyunla maçı kapatmasını bildi. Sıradaki rakiplere bakılırsa, Zeynep'in bu turnuvayı kazanması işten bile değil aslında. Herkesin herkesi yenebildiği WTA'da umarım bu kez sonuna kadar gider.