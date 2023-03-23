1.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin çim deki 15 handikap yarışında Cantaloupe, Kinesis, Kimono, Ulan Ude, Active Warrior ve One More Daisy öne çıkan kısraklar.
2.AYAK: Arapların yamaklara ait 5 şartlı yarışında Atiksoylu, Onarbey ve Kapaklıcan birinciliği hedefe koyan Arap atları.
3.AYAK: İngilizlerin çimdeki 4 şartlı yarışında Boukephalos, Cool Image, Royal Uygur ve Tevazu öne çıkan isimler.
Blue Thunder yeri olanlara.
4.AYAK: 4 yaşlı Arapların KV-8 'Karşıyaka Belediye Başkanlığı' koşusunu süper formunu koruyan Büyükdünya'nın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
5.AYAK: İngilizlerin kumdaki KV-7 'Turgut Koyuncuoğlu' koşusunda Junior Çınar ve Schillaci birinciliğe göz diken isimler. Bu ikili ayrımsız yazılmalı.
6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanış koşusunda Devirenağa, Kaya De Sultan, Ilıç Esintisi, Ruze ve Reşide arasında kazanan belrlenir. Bol şans.