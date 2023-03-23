1.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin çim deki 15 handikap yarışında Cantaloupe, Kinesis, Kimono, Ulan Ude, Active Warrior ve One More Daisy öne çıkan kısraklar.

2.AYAK: Arapların yamaklara ait 5 şartlı yarışında Atiksoylu, Onarbey ve Kapaklıcan birinciliği hedefe koyan Arap atları.

3.AYAK: İngilizlerin çimdeki 4 şartlı yarışında Boukephalos, Cool Image, Royal Uygur ve Tevazu öne çıkan isimler.

Blue Thunder yeri olanlara.

4.AYAK: 4 yaşlı Arapların KV-8 'Karşıyaka Belediye Başkanlığı' koşusunu süper formunu koruyan Büyükdünya'nın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

5.AYAK: İngilizlerin kumdaki KV-7 'Turgut Koyuncuoğlu' koşusunda Junior Çınar ve Schillaci birinciliğe göz diken isimler. Bu ikili ayrımsız yazılmalı.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanış koşusunda Devirenağa, Kaya De Sultan, Ilıç Esintisi, Ruze ve Reşide arasında kazanan belrlenir. Bol şans.

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