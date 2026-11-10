Yıldız falınız

KOÇ

Çevrenizde otoritenizin sarsılmasına tahammülünüz yok. Eskiye ve ailenize bağlılığınız tartışılmaz. Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için çoğu kez sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.



BOĞA

Bugün yaşlı kişilerin yardımına koşabilirsiniz. Siz derin düşüncelerin insanı olmanıza rağmen fazla sorumluluk aldığınız zaman her şeye sinirlenebiliyorsunuz. Özellikle duygusal sorunlarınızı fazla kafanıza takıyorsunuz.



İKİZLER

İlişkilerinize kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz. Özgürlüğünüzü özleseniz de bu tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok. Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yüklenerek isteklerinizi içinizde saklamaktan yanasınız.



YENGEÇ

Bilinçaltınızın sizi sıkan baskılarından bir an önce uzaklaşmalısınız. Ruhsal anlamda sezgileriniz çok yüksek. Koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz fakat kısa vade yerine uzun süreçleri tercih ediyorsunuz.



ASLAN

Bugün maddi konularda karşı tarafın desteğine ihtiyaç duymuyor ve her şeyi kendiniz halletmek istiyorsunuz. Farklı bir yapınız var ve hiçbir zaman ihtiyaçlarınızı başkalarının yanında konu yapmaktan hoşlanmıyorsunuz.



BAŞAK

Para kazanmayı seviyorsunuz. Size gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyor fakat tüm bunları yaparken bazı şeyleri gizleme ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü ispat etmek için başlattığınız mücadeleden zevk alıyorsunuz.



TERAZİ

Gücünüzün farkındasınız ve duygularınızdaki derinliği hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Maddi konularla ilgili gizli hesaplarınız olabilir. Kimseye güvenmiyor ve özel kazançlarınızı kendiniz takip etmekten hoşlanıyorsunuz.



AKREP

Özgürlük duygularınızda sınır tanımıyorsunuz. Karşı tarafı çok çabuk algıladığınız için partnerinizin duygularını anlatmasına gerek yok. Onun sizden gizlediği olayları çok çabuk çözmeniz birçok konuda huzursuzluk yaratıyor.



YAY

Mars Aslan burcunuzda ilerliyor. Yaşadığınız aşkın rengi ne olursa olsun içinizde nedenini bilmediğiniz bir boşluk var. Kısa vadeli ilişkilerde aradığınız tatmini bulamıyorsunuz. Maddi sıkıntılar kafanızı kurcalayabilir.



OĞLAK

Enerjinizi çok güzel kanalize edebiliyorsunuz. Başlatacağınız işlerin size sağlayacağı avantajları çok iyi özümsemelisiniz. Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek seçimleriniz konusunda dikkatli olun.



KOVA

Duygular yine coşkulu. İşinizle ilgili bazı konular yeniden gündeme gelebilir. Bu defa eski hatalarınızı tekrarlamamaya çalışmalısınız. Ufkunuz açık. Duygu iniş çıkışları yaşamanız normal. Bugün cazipsiniz ve çekicisiniz.



BALIK

Yoğun bir çalışma temposuna girdiniz. Yaptığınız işin tüm sorumluluğunu yüklenmeniz bazı kıskançlıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. Aşkta fazla inatçı bir yapınız var. Sevdiğiniz kişi sizi ikna etmekte zorlanıyor.