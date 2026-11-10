Doğu Akdeniz'de “şer üçgeni”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın özellikle Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki kurgulanan kirli oyunlara yönelik ifadeleri jeopolitik dengeleri sarsacak nitelikteydi.

DÜNYAYA ÇAĞRI

Başkan Erdoğan, KKTC için dünyaya çağrıda bulundu. Erdoğan, "Biz Kıbrıs Türk halkını asla yalnız ve çaresiz bırakmayız. Bunu bütün dünya böyle bilmeli ve ezberlemelidir. Kıbrıs davası bizim için yalnızca bir dış politika meselesi değildir. Kıbrıs'ta çözümsüzlüğü çözüm olarak görmüyoruz ve iki devletli çözümün arkasında duruyoruz. Kıbrıs konusundaki duruşumuz da son derece açık ve net. Artık adada iki ayrı halkın, iki ayrı devletin bulunduğu gerçeğinin kabul edilmesi gerekiyor. Defalarca denenmiş ve çeşitli oyunlarla her defasında akamete uğramış modeller zaman ve enerji kaybıdır. Dost ve kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm devletleri Kıbrıs Adası'nda kalıcı barışa destek olmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya, onlarla siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum. Birleşmiş Milletler kürsüsünden de söylediğim gibi Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayriinsani izolasyon artık son bulmalıdır. Yeni dönemde de bu çağrımız çerçevesinde adımlar atmaya, uluslararası platformlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında durmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin görünürlüğünü artıracak adımlar ve projeler devam edecek. Kıbrıs meselesi adalet yerini buluncaya kadar takip edeceğimiz bir milli davadır. Artık herkes bunu böyle bilmelidir" dedi. Erdoğan'ın KKTC'nin uluslararası alanda tanınması yönündeki kararlı çağrısı, Kıbrıs meselesinde artık "federasyon" gibi miadı dolmuş formüllerin masadan tamamen kalktığının ve Türkiye'nin "iki devletli çözüm" iradesini tekrar dünyaya ilan ettiğinin tescili oldu. Peki, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs hattında neler oluyor? Arka planda nasıl bir stratejik tezgah kuruluyor? Resmi daha net görmek için parçaları birleştirelim. KKTC'nin tanınması çağrısının anlam ve önemi yıllarca Kıbrıs Türk halkını ambargolarla boğmaya çalışan, Türk tarafının tüm yapıcı yaklaşımlarını reddeden Güney Kıbrıs Rumları ve arkasındaki şer odakları, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuşatılmasına yönelik kirli oyunların süreceğini sandılar. Ancak Başkan Erdoğan'ın sürekli hamleleri devreye sokuldu. Birleşmiş Milletler'de dünyaya seslenerek KKTC'nin tanınması çağrısında bulundu. Mavi Vatan'daki Türk egemenlik haklarını korumak üzere jeopolitik hamleler peş peşe uygulanmaya başlandı. ERDOĞAN'IN KKTC'NİN tanınması çağrısı Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere dost ülkelerle kurulacak diplomatik köprülerin yeni bir eşiği niteliği taşıyor.

FRANSIZ GEMİSİ

Doğu Akdeniz'de Girit-Kıbrıs hattındaki elektrik kablosu projesiyle (Great Sea Interconnector) ilgili Fransız bayraklı "Abeille Marengo" gemisinin izinsiz araştırma girişimi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sert ve net bir resmi açıklama yayımladı. Bakanlık, Fransız bayraklı geminin Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığı sınırları içerisinde izinsiz bir şekilde kablo döşemeye yönelik "gayrihukuki deniz bilimsel araştırma faaliyeti" gerçekleştirme niyetinde olduğunu tespit etmiştir. Muvafakat (İzin) Süreci Tamamlanmadı: Söz konusu geminin faaliyet yürüteceği alan, Türkiye'nin 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içerisinde yer alıyor. Uluslararası deniz hukuku kuralları uyarınca Türkiye'den alınması gereken yasal izin(muvafakat) süreci henüz tamamlanmadı. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rumları tarafından bu araştırma için yayımlanan seyir ikaz duyurularının (NAVTEX) tamamen "yetkisiz olduğu ilan edilmiş ve Türkiye tarafından iptal edilmiştir. Uluslararası hukuktan kaynaklanan egemenlik haklarımızı koruma konusundaki kararlılığımız tamdır" denilerek bölgede oldu bittilere müsaade edilmeyeceği dünyaya duyuruldu. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Şirket Ankara ile Temas Kurdu: Projenin Fransız yüklenici firması olan Nexans da resmi hatların dışına çıkmayarak, Türkiye'nin ilan ettiği deniz yetki alanlarına ve Türkiye-Libya mutabakatına saygı gösterecek şekilde Ankara ile doğrudan teknik/diplomatik temas kurma yoluna gitti.



SONUÇ

İSRAİL'İN perde gerisinde Atina ve Rum kesiminin "Türkiye'yi baypas etme" çabası, Ankara'nın hem sahada NAVTEX iptalleriyle hem de masada Fransız Büyükelçisi nezdinde koyduğu net tavırla engellenmiştir. Paris ve projeyi yürüten Fransız şirketi, Türkiye- Libya deniz sınırı anlaşmasının ve Türk kıta sahanlığının hukuki gerçekliğini fiilen kabul ederek, Türkiye'nin onayı ve izni olmadan Akdeniz'de tek bir kablo bile döşenemeyeceğini bir kez daha idrak etti. Geminin şu an Türkiye'nin izin sürecinin kurallarına uymayı ve Ankara'dan çıkacak resmi yanıtı beklediği gözleniyor.