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Mavi Kılıç ERGUN ONARIR

Mavi Kılıç

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 27.03.2023, 00:00
1.AYAK: İngilizlerin 17 handikap yarışında Calibration, Synchronicity, Barth Boy ve Soner Bey öncelikli isimler. Çayırağası yeri olanlara.
2.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikap yarışında Baba Fahrettin, Esenin Oğlu ve Saadın Ateşi öne çıkan isimler.
Mahirini ve Dostum Dostum daha sonra.
3.AYAK: Arapların 17 handikap yarışında Parana, Ertunçhan, Canoğlucan, Saluki ve Balkanağası arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.
4.AYAK: İngilizlerin KV-7 yarışında favorim Mavi Kılıç. Rakip yazmayı düşünenler Litecoin ve Siempre'ye şans tanısınlar.
5.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışta üçüncülükler serisini sonlandırmak isteyen Fukara ve gelişen formuyla Öntaç birincilik adaylarım.
6.AYAK: Arap kısraklarının 16 handikap yarışında Üçgüzel, Kızım Aysima, Sabır Çiçeği, Son Başak, Bediz De Faust ve Lolan Güzeli öne çıkan kısraklar.
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