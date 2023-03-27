1.AYAK: İngilizlerin 17 handikap yarışında Calibration, Synchronicity, Barth Boy ve Soner Bey öncelikli isimler. Çayırağası yeri olanlara.

2.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikap yarışında Baba Fahrettin, Esenin Oğlu ve Saadın Ateşi öne çıkan isimler.

Mahirini ve Dostum Dostum daha sonra.

3.AYAK: Arapların 17 handikap yarışında Parana, Ertunçhan, Canoğlucan, Saluki ve Balkanağası arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.

4.AYAK: İngilizlerin KV-7 yarışında favorim Mavi Kılıç. Rakip yazmayı düşünenler Litecoin ve Siempre'ye şans tanısınlar.

5.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışta üçüncülükler serisini sonlandırmak isteyen Fukara ve gelişen formuyla Öntaç birincilik adaylarım.

6.AYAK: Arap kısraklarının 16 handikap yarışında Üçgüzel, Kızım Aysima, Sabır Çiçeği, Son Başak, Bediz De Faust ve Lolan Güzeli öne çıkan kısraklar.

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