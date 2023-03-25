1.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin maiden yarışında Narjina, Rocket Fuel, Steel Eliz, Kalimnos, Adigem ve Anadolu Destanı birinciliği hedefleyen dişi taylar.
2.AYAK: Dişi İngilizlerin 16 handikap yarışını son kazandığı galibiyetle formunu yükselttiğini kanıtlayan Angel Of Island birinciliğin en güçlü adayı.
3.AYAK: İngilizlerin KV-8 Muhlis Akalın koşusunda Koca Seyid, Cheeky Son ve Anadolu Şahini öncelikli isimler. Zafer Ateşi yrri olanlara.
4.AYAK: 4 yaşlı Arap kısraklarının 15 handikap yarışında Uluarat ve Ateştay öne çıkan isimler. Bu iki kısrak ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: Dişi İngilizlerin bölünen maiden yarışında Ridadem, Şahsenem, Impossible Dream, Coko Sister, Sharp Lady ve March Violet öne çıkan taylar.
6.AYAK: Arapların kapanıştaki 'satış 2' koşusunda Malala, Hasanım, Gülağa ve Bangırbangır arasında altılı ganyanın kaderi şekillenir.