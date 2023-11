1.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin çimdeki maiden yarışında Candy Palaz, Balance Of Power, Miralayım, Snowstrom ve The Shocking öne çıkan taylar.

2.AYAK: İngilizlerin kum pistteki 16 handikap yarışında Crime Machine, Get Wind ve By Nusret arasında bu koşunun kaderi şekillenir.

3.AYAK: Çimdeki KV-7 yarışında Lady North, Cantaloupe, Can Yoldaşım ve Blue Thunder öne çıkan İngiliz atları.

Kara Mehmet ve Balımsın sürprizde.

4.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin bölünen maiden yarışında Goşenay, Oğlum Mustafa ve Clever Candy birinciliğe göz kırpan taylar. Escanor yeri olanlara.

5.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin KV-8 KİTVAK koşusunda Noel Day, Can Aluş, Matt Murdock ve No More Secret arasında birincilik paylaşılır.

6.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının kumdaki 4 şartlı yarışını etkili jokeyi ve gelişen formuyla Hükümsüz'ün kazanmasını bekliyorum.

Tek yazılabilir.

