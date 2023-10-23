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Kızıl Gezegen ERGUN ONARIR

Kızıl Gezegen

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 23.10.2023, 00:00
1.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin çimdeki maiden yarışında Eridanus, Jesko ve Wednesday Bus öne çıkan taylar. Prens Kayra yeri olanlara.
2.AYAK: İngilizlerin çimdeki 5 şartlı yarışında Boukephalos, Sweps, Likaki ve Halo Dayı çekişmesi yaşanacak. Extraction sürprizde düşünülmeli.
3.AYAK: 3 yaşlı Arapların KV-7 "Anadolu Spor Gazetecileri" koşusunda Altıntepe, Turbo Yürekli, Melihin İzi ve Kayafatih öncelikli isimler.
4.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin KV-7 yarışında Sellyboy, Masterclassman ve Katarsis öncelikli taylar. Special Of Horses kıpırdadı, dikkat!
5.AYAK: Dişi İngilizlerin kumdaki 15 handikap çekişmesinde Osolimia, Miss Tuana, İşin Aslı, Kimono ve Dawn Of The Night öne çıkan isimler.
6.AYAK: Arap taylarının kapanıştaki 15 handikap çim yarışını formunu geliştiren Kızıl Gezegen'in kazanmasını bekliyorum.
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