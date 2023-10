1.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin çimdeki maiden yarışında Eridanus, Jesko ve Wednesday Bus öne çıkan taylar. Prens Kayra yeri olanlara.

2.AYAK: İngilizlerin çimdeki 5 şartlı yarışında Boukephalos, Sweps, Likaki ve Halo Dayı çekişmesi yaşanacak. Extraction sürprizde düşünülmeli.

3.AYAK: 3 yaşlı Arapların KV-7 "Anadolu Spor Gazetecileri" koşusunda Altıntepe, Turbo Yürekli, Melihin İzi ve Kayafatih öncelikli isimler.

4.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin KV-7 yarışında Sellyboy, Masterclassman ve Katarsis öncelikli taylar. Special Of Horses kıpırdadı, dikkat!

5.AYAK: Dişi İngilizlerin kumdaki 15 handikap çekişmesinde Osolimia, Miss Tuana, İşin Aslı, Kimono ve Dawn Of The Night öne çıkan isimler.

6.AYAK: Arap taylarının kapanıştaki 15 handikap çim yarışını formunu geliştiren Kızıl Gezegen'in kazanmasını bekliyorum.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın