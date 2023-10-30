1.AYAK: İngilizlerin kumdaki 17 handikap yarışında Synchronicity, İzmit Aslanı ve Bartuefe öncelikli isimler. Rütbesiz ve Win For You yeri olanlara.

2.AYAK: 4 yaşlı dişi Arapların 15 handikap yarışında Toprak Tutkusu, Gelencan, Köylümün Kızı ve Buzpınarı birinciliği kollayan kısraklar.

3.AYAK: Dişi İngilizlerin KV-7 yarışında Hikaye, Black Phantom, Özay Suzanana ve Elegie öncelikli isimler. Ada Kızı ve Red Candy sürprizde.

4.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının maiden yarışında ikincilikler serisini kırmak isteyen Gariplerbeyi favorim. Güvenenler tek başına bırakabilir.

5.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışında Bombacan, Özilge ve Özekan birinciliği hedef tahtasına koyan Arap atları. Jokeylerin becerisi kazananı belirler.

6.AYAK: Arapların satış 1 koşusunda Oğlum Yaman, Rüzgar Sesi, Son Parıltı, Şanslı Kafakas ve Mezithaber arasında altılı ganyanın kaderi şekillenir.

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