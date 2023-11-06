1.AYAK: 3 yaşlı dişi Arapların 4 şartlı yarışında Nevesta, Balık Kız, Canımın Özü ve Şehnaz Longa birinciliğe göz kırpan dişi Arap tayları.
2.AYAK: 3 yaşlı Arapların maiden yarışında Bay Maraton, Göktuğtay, Noyan, Döverdemir, Pınar Ağası ve Akşit tay ilk birinciliğin peşinden koşan taylar.
3.AYAK: Arapların çimdeki 15 handikap yarışında Kondu Beyi, Editör ve Dobar birinciliği hedef tahtasına koyan Arap atları.
4.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli KV-8 yarışında Mister Görkem öne çıkıyor.
Tek yazamayanlar Selly Boy ve Steps Of Iron'a şans tanısınlar.
5.AYAK: İngilizlerin kumdaki 5 şartlı yarışında Owerti ve Zisino öncelikli isimler Bu ikili ayrımsız kuponlarda yer almalı.
6.AYAK: Birinci gelememiş 3 yaşlı İngilizlerin 19 şartlı yarışında Caballo Perfecto, All Of Me, Fast Dancing, Foudroyant ve Mister öne çıkan taylar.