Yeni hocanın işi çok zor

BEŞİKTAŞ, tarihinin en zor günlerini geçiriyor.

Evinde bırakın kazanmayı, puan almayı bile unuttu. Kronik sorunlarla birlikte oyun içerisinde de aynı hatalar yapılınca mağlubiyet kaçınılmaz oluyor. Çok sayıda eksiğin olduğu siyahbeyazlılarda savunma kurgusu diye bir şey kalmamış. Hangi bölgede açık olsa kapatmaya koşan Necip de bu maçta sakatlanıp çıkınca takım dağıldı. Kasımpaşa dersine iyi çalışmış.

Aytaç Kara önderliğinde orta saha, rakibine alan bırakmadı. Salih ve Gedson birbirinden çok ayrı kaldı. Beşiktaş ön alanda topu tutamadı. Hal böyle olunca kanatlara yüklendiler ve bir gol de buldular ancak üretkenlik zayıftı. Bence Ghezzal hamlesi daha önce gelmeliydi.

Beşiktaş'ta iyi olan tek şey genç futbolcuların performansı. Semih çok çabaladı, Emrecan ve oyuna giren diğer gençler de elinden geleni yaptı. Siyah-beyazlılarda göreve gelecek yeni teknik direktörün işi gerçekten çok zor.

Afrika Kupası'nda olan oyuncuları da düşünürsek bu takıma en az 3-4 nokta transfer gerekiyor.

Savunmaya lider özelliğinde bir stoper şart. Orta sahada da topu taşıyacak ve oyun kuracak bir isim lazım.

Bu konuda çok zayıflar. Yönetimin elini çabuk tutması gerekiyor.

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