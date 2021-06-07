UKRAYNA



ELEMELERDE YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Dünya futbol tarihinin en önemli forvetlerinden biri olan Andriy Schevchenko, bu kez teknik direktörlük koltuğunda başarılı olmak istiyor. Portekiz ve Sırbistan gibi ekipleri geride bırakarak grubunu lider bitiren Ukrayna, finaller öncesi rakiplerine göz dağı verdi. Konoplyanka, Yarmolenko ve Yaremchuk gibi tecrübeli isimlerin yanında yeni jenerasyondan Zinchenko ile Tsyhankov gibi isimler de adından söz ettirebilir. Ayrıca takımın kilit oyuncularından Atalantalı Ruslan Malinovskyi, Shevchenko'nun önemli kozları arasında sayılabilir. Daha önce 2 kez Avrupa Şampiyonası'na katılan ve grup aşamasından ileriye geçemeyen Ukrayna, bu kez üst turları zorlayacak. Elemelerde B Grubu'nda 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak sıralamada Portekiz'in önünde yer alan Ukrayna, bulduğu 17 gole karşılık kalesinde 4 gol gördü.





Kaleciler GEORGİY Bushchan ANDRİY Pyatov ANATOLİİ Trubin Defans EDUARD Sobol ILLİA Zabarnyi SERHİY Kryvtsov DENYS Popov OLEKSANDR Tymchyk VİTALİY Mykolenko OLEKSANDR Karavaev MYKOLA Matviyenko Orta Saha SERHİY Sydorchuk RUSLAN Malinovskyi MYKOLA Shaparenko MARLOS Yevhen Makarenko OLEKSANDR Zinchenko VİKTOR Tsygankov TARAS Stepanenko ANDRİY Yarmolenko OLEKSANDR Zubkov HEORHİİ Sudakov ROMAN Bezus Forvet ROMAN Yaremchuk ARTEM Besedin ARTEM Dovbyk



HOLLANDA

Portakallar geri dönmeyi hedefliyor

Portakallar, 2010 yılında Afrika'daki Dünya Kupası'nda finalde İspanya'ya uzatmada 1-0 kaybetmişti. O tarihten sonra adeta hayata küsen Hollanda bir daha turnuvalarda başarı sağlayamadı. Bazı büyük turnuvaları kaçıran Portakallar, bu kez iyi bir derece istiyor. Hollanda'da 2019 yılın oyuncusu ödüllü Virgil Van Dijk ise bu turnuvayı kaçırıyor. En iyi derecesini, 1988 yılındaki şampiyonlukla elde eden Hollanda, güçlü futbol ekolüyle turnuvada adından söz ettirebilir. Elemelerde C Grubu'nu 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Hollanda, 24 gol attı, kalesinde 7 gol gördü. Elemelerde 8 gole imza atan Georginio Wijnaldum, bu şampiyonada teknik direktör Frank De Boer'un en güvendiği isimler arasında yer alıyor.





Kaleciler MARCO Bizot TİM Krul MAARTEN Stekelenburg Defans NATHAN Ake DALEY Blind MATTHİJS de Ligt STEFAN de Vrij DENZEL Dumfries PATRİCK van Aanholt JOEL Veltman OWEN Wijndal Orta Saha FRENKİE de Jong MARTEN de Roon RYAN Gravenberch DAVY Klaassen TEUN Koopmeiners QUİNCY Promes JURRİEN Timber DONNY van de Beek GEORGİNİO Wijnaldum Forvet STEVEN Berghuis LUUK de Jong MEMPHİS Depay CODY Gakpo DONYELL Malen WOUT Weghorst



AVUSTURYA

Franco Foda'nın ekibi dev turnuvaya hazır

Ön eleme gruplarında rahat bir dönem geçiren Avusturya, Polonya'nın ardından ikinci sırayı alarak finallere geldi. 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, 19 gol atarken kalesinde 9 gol gördü. Avusturya'nın kadrosunda David Alaba, Ilsanker, Schlager gibi etkili isimler bulunuyor. Takımın en önemli gol ayakları ise Leipzig'in formasını giyen Sabitzer ile Arnautovic olacak. David Alaba, teknik direktör Franco Foda'nın en güvendiği isimler arasında. Elemelerde G Grubu'nda çıktığı maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Avusturya, 19 gol attı 9 gole engel olamadı. Son katıldığı EURO 2016'ya grup aşamasında veda eden Avusturya'da Leipzig forması giyen Konrad Laimer ise turnuvada değerini yükseltme potansiyeli taşıyan oyuncular arasında.



Kaleciler DANİEL Bachmann PAVAO Pervan ALEXANDER Schlager Defans DAVİD Alaba ALEKSANDAR Dragovic MARCO Friedl MARTİN Hinteregger STEFAN Lainer PHİLİPP Lienhart STEFAN Posch ANDREAS Ulmer Orta Saha JULİAN Baumgartlinger CHRİSTOPH Baumgartner FLORİAN Grillitsch STEFAN Ilsanker KONRAD Laimer VALENTİNO Lazaro KARİM Onisiwo MARCEL Sabitzer LOUİS Schaub XAVER Schlager ALESSANDRO Schöpf CHRİSTOPHER Trimmel Forvet MARKO Arnautovic MİCHAEL Gregoritsch SASA Kalajdzic



KUZEY MAKEDONYA

Kuzey Makedonya için çok zor olacak

Kaleciler STOLE Dimitrievski RİSTO Jankov DAMJAN Siskovski Defans EGZİJAN Alioski EGZON Bejtulai VİSAR Musliu KİRE Ristevski STEFAN Ristovski DARKO Velkovski GJOKO Zajkov Orta Saha ARİJAN Ademi ENİS Bardi DARKO Churlinov ELJİF Elmas FERAN Hasani TİHOMİR Kostadinov BOBAN Nikolov MİLAN Ristovski STEFAN Spirovski Forvet DANİEL Avramovski GORAN Pandev MARJAN Radeski VLATKO Stojanovski ALEKSANDAR Trajkovski IVAN Trickovski KRSTE Velkovski