Bodrum FK’da tek eksik sabır

BU sezon Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Bodrum FK, iddialı bir kadro kurdu. Kaliteli takviyeler yapan Ege temsilcisi, ilk hafta iyi sinyaller vermişti ancak evindeki ilk maçta hiç hazır bir görüntü vermedi. Pozisyona girmekte zorlanan Bodrum FK, kazandığı penaltıyı da kaçırınca 1 puana razı oldu. Bodrum FK'da zaman zaman organize paslar izleme şansımız oldu ancak topu üçüncü bölgede çok fazla tutamaması, gol pozisyonu açısından kısır bir maça neden oldu.Aslında Erzurum FK'nın böyle bir futbol ortaya koyacağı belliydi. 5'li bir savunma anlayışıyla ilk hafta kalesinde golü gördükten sonra açılan Erzurum'un Bandırma maçında şansı yaver gitmişti ve 1 puanı kurtarmıştı. Burada da ilk yarıda yakalanan 2 pozisyondan ya da penaltıdan gol çıksaydı çok daha farklı bir maç izleyebilirdik.

RAKİP DERSİNİ İYİ ÇALIŞMIŞ

Her şeye rağmen Bodrum ekibinin daha tempolu oynamasını ve oyunu domine etmesini beklerdim.

Ama konuk ekip dersini iyi çalışmış. Bodrum orta sahasına çok fazla oyun kurma fırsatı vermedi. Takımda hala uyumsuzluk yaşandığı zaman zaman sahada görüldü. Bence en büyük eksiklik sabırdı. Orta alanda atakları olgunlaştıracak kilit pasları göremedik. Bir ara Bodrum FK uzun toplarla kontra yapmaya çalıştı ancak bunda da çok başarılı olamadı. Balde çok iyi top taşıyor ancak besleyecek adam bulamıyor. Gökdeniz de istediği pozisyonlara girmekte zorlanıyor çünkü orta sahadaki arkadaşları ile arasına çok mesafe giriyor. Bodrum ekibi açık oynayan ekiplere karşı daha başarılı olabilir ancak İsmet rum hocanın Erzurum gibi kapanan takımlara karşı da çözüm üretmesi gerekiyor.