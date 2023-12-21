Derbiyi de Zorbay yönetsin!

Sanırım sezonun en kötü ilk 45 dakikasıydı Fenerbahçe için. Fırtınalar estiren o takım yerini kopyasına, topu da rakibine bırakıp seyretti maçı. Açıklanabilir değil bu tavır. "Havaya girdiler" desek, artık karşımızda o tecrübesiz ve genç takım yok.

Ancak her şeyin kendi kendine olacağını sanan, rakibe saygı duymayan tavırla oynadılar. Üç gol yediler, üçü de yarım pozisyondan bile gelişmedi. Serdar ile Livakovic seyretti, ilk golü yediler.

Djiku itirazsız pozisyonda hem sarı kart gördü, hem penaltı yaptı. Kendi ayaklarındaki topu birbirlerine girerek rakibe ikram edip üçüncüye "merhaba" dediler.

Bu "açık elle gelme" durumu garip. Serdar Aziz de benzer pozisyonda yakalandı, Djiku da. Birisi ceza alanı dışında. İki stoperin nasıl duracaklarını bilmemesi, "şampiyonluğa oynayan takım" gerçeğine uymuyor. İkinci yarı başlarken farklı bir vücut dili de bekledik. İsmail Kartal kulakları çekecek diye umut ettik. Sanki "aman çok koşmayın, yorulmayın" denmiş gibi devam ettiler.

MERT-FRED BERBAT ETTI

Recep Uçar rakibini sol kanada yönlendirerek başarılı oldu.

Tadic'i pas noktası yapıp, iki oyuncuyla kontrol edip atak başlangıçlarını engelledi. Cengiz'in bir golü ve bir asisti var. Maçı döndürdü diyebiliriz. Batshuayi 3 golle damga vurdu maça.

Ama Fred'in aklı ve organizasyon yeteneği olmasa, Ferdi'nin kişisel hamleleri gelmese sahada olacaklar ama oyunda görünmeyeceklerdi.

Maçın hakemi Zorbay Küçük Kayserispor'un penaltısını kıdemsiz yardımcısının da uyarısıyla verdi. Doğru karar.

Fenerbahçe'nin penaltısında kıdemli yardımcı dilini yuttu, VAR devreye girdi. Son saniyelerde verdiği faul kararı... Maçın içinde benzer pozisyonları devam ettirdi, iki ayağı yerde olan oyuncuya yapılan şarja faul çaldı. Ardından dilini tutamayan Mert Hakan ve Fred derbi öncesinde kırmızı gördü. İyi giden bir şeyi, berbat etmekte ustalar. Madem bu kadar cesur ve adaletli Zorbay Küçük, MHK'ya çağrımdır derbiyi de O'na yönettirsinler...