Sampiyonluk galibiyeti

Şu sıralar İngiliz ekibi Hull City'i çalıştıran Trabzonspor'un unutulmaz golcülerinden Şota Arveladze, sezon başındaki şampiyonluk değerlendirmesinde şöyle demişti: Şampiyonluk için her şey lazım. Öncelikle moral. Herkesin farklı bir planı var. En az iki üç senelik bir planlama şart." Doğru değil mi? Trabzon'un da sırrı tam burada değil mi? Şu an şampiyonluk için her şey var gerçekten. Kadroyu tartışmaya gerek yok. Son cümledeki gibi en az iki üç senelik bir planlamanın yansıması. Sahadakilere gelince, takımı izleyenler farklı isimlerden bahsediyorsa amaca ulaşılmıştır zaten.

BASARI TAM BIR EKIP ISI

Kimi kaleci Uğurcan'ı övüyor, kimi Djaniny'i yere göğe koyamıyor. Kimi Visca'nın uyumundan dem vuruyor kimi Nwakaeme'nin mücadele ruhundan. Sezonun başında bu kulübün efsanelerinden Necmi Perekli, Nwakaeme için "Nwakaeme benden daha iyi. Adam hem atıyor hem attırıyor" demişti. Hocası, yönetimi ve tribünü de sezona damga vuran performansın önemli tamamlayıcıları. Bir de üstüne önceki günkü Kayserispor galibiyeti gibi bir galibiyet aldığınızda ligin gerisini yorumlamak kolaylaşıyor. Bazı maçlar vardır, puan farkı az da olsa kazananın hedefe varacağını anlarsınız. İşte bu maç öyle bir maçtı. Trabzonspor sadece 3 puan almadı adeta şampiyonluk da geldi.