Son 1 haftada kulüpte o kadar çok gelişme yaşandı ki. Ayrı ayrı baktığınızda herkes kendine göre haklı gözüküyor. Misal yönetim... Mustafa hocanın açıklamasına göre yönetim "Bu şartlarda yola devam etmeyelim" demiş. Dünkü maça kadar, ortada 13 maçtır kazanamayan bir takım varken futbol coğrafyasındaki en sık başvurulan çözüme gitmeyi uygun gördüler onlar da. Ayrılık... Ve Mustafa Hoca, duygusal mektubunda "Bu belirsizliklerden camiamızın zarar göreceğini ve uzatmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum.

Bu benim için inanılmaz zor ama gerekli bir açıklama" dedi. Yani "Ayrılık kolay değil, onu gel sen bana sor" dedi bir bakıma. Fakat ayrılıkların da sevdaya dahil olabileceğini ekledi, son satırına. Bırakmaya gönüllü değildi ancak şartlar bunu gerektirdi bir bakıma. Yani o da haklıydı aslında. Ve taraftarlar.

Onlar da çok haklı elbet.

18 yıl sonra Süper Lig, Denizli gibi bir efsane hoca ve yeni stat. Sonuç? Puan tablosunda yazıyor. Hocanın gidişi, yerine düşünülen hocanın gelmeyişi ve görüntünün değişmeyişi derken sabırları tükendi onların da.

Haklılar kervanına birini daha ekleyelim. Mert Nobre. Maç öncesi yayıncı kuruluşun uzattığı mikrofona basit bir cümle ile özetledi durumunu. "Zor görev" dedi. Velhasıl Altay'da herkes haklı da. Takım düştü, düşüyor.

Siyah-beyazlı kaşkollara rağmen 21 maçta alınan 18 puanla insanın içi üşüyor. Dünkü maç bir Altay klasiğiydi.



ÇARESİZLİĞİN RESMİ

Emre Akbaba'nın attığı golde saklı biraz takımın durumu.

Savunmanın duruşu ve 4 kişinin arasından sıyrılıp topa vuruşu çaresizliğin resmi gibi. Haftalardır bu görüntü ile karşı karşıyayız.

Kim oynasa olmuyor. Ne yapılırsa yapılsın çözülemiyor.

Ve maalesef çember de haftadan haftaya daralıyor. Transfer tahtası açılır mı, açılsa da düşünülen isimler o vakte kadar boşta kalır mı bilinmez. Bildiğim bir şey var ki vakit destek vakti.

Evet herkes söylemlerinde haklı ama şu bir gerçek ki Özgür Ekmekçioğlu da genç yaşında çok önemli bir başarı hikayesine imza attı. Hataları var mı var elbet. Fakat camianın birleşip hedefine odaklanması lazım. O hedef de açık ve net: Bu takımı kümede bırakmak. Çünkü düşme serüvenlerinin ardı daha da acı deneyimleri barındırıyor.