Transfer meselesi

HER gün, her saat, her dakika o kadar çok transfer iddiası duyuyoruz ki bazen hepsini yazamıyoruz bile. Liglerin başlamasına 1, transfer döneminin bitmesine 2 ay var. Daha kimleri kimleri duyacağız kim bilir. Arada bir arşiv taraması yaparım. Yıllar önce kimler yazılmış kimler gelmiş veya gelmemiş diye. 'Drogba ve Sneijder Fener'e geliyor' denmiş ama G.Saray'a gelmiş. Niang G.Saray'da denmiş Fener'e gitmiş. Arda Turan'ın F.Bahçe'ye, Kezman'ın G.Saray'a gideceği haberlerini de hatırlıyorum. Ronaldo, Ronaldinho, Kaka, Kanu, Rosicky daha kimler kimler.

Sadece ülkemizde de değil tüm dünyada spor basınında bu iddialar yer alır. Hatta sadece iddia olarak kalmaz o transferlerin bittiğine de şahit oluruz. Transfer dönemleri kapansa da iddialar bitmez. Yaz ise devre arası, devre arası ise sezon sonu işaret edilir. Çünkü futbolu sadece o yeşil alanda gördüklerimiz için sevmeyiz. Bu iddialar, oyuncunun geliş tarihi, ilk açıklamalar, kamplardan haberler, hazırlık maçları, sosyal medya paylaşımları her daim heyecan yaratır. Bazen ezeli rakipler aynı oyuncu için kapışır. Taraftar sadece sahada kazanmak değil transferde de kazanmak ister. Arda Güler meselesinin haftalardır gündem olmasının sebeplerinden biri de bu. Zaten 18 yaşındaki bir gencin Real gibi bir dev kulübe gitmesi olayken, bu genç için iki büyük İspanyol ekibinin karşı karşıya gelmesi tüm dünyanın gözünün bu meseleye çevrilmesi için yeterli. Ve transferler kendi içinde şematik bölünmeler yaşar. İsim yapmış transferler, geleceğe yatırımlar, scout keşifleri, lig taramaları, bilinen, bilinmeyen, bitti denilip yeniden denenen, kiralıktan dönen, alt yapıdan gelen ve daha neler. O halde bol transferli günler...

LİDER STOPER

FENERBAHÇE'NİN yeni stoperi Alexander Djiku liderlik vasıfları ön plana çıkan bir oyuncu. Strasbourg'un kaptanlığını da üstlenen Ganalı oyuncunun hava hakimiyeti dikkat çekici. Ayrıca bir savunma oyuncusu olmasına rağmen çalım atma özelliğinin de olduğunu not düşelim. Djiku'nun İsmail Kartal'ın kadro mühendisliğindeki yerini ve kullanım süresini merakla bekliyoruz.

ARABİSTAN 'SEFER'İ

HER transfer umutla yapılır. Kimi tutar, kimi yatar. Yakın dönemden ve yatan örneklerden biri Haris Seferovic kuşkusuz. G.Saray'a transfer olduğunda sarıkırmızılı camiada büyük heyecan yaratmıştı. Fakat olmadı. 2020-21 Benfica dönemi efsaneydi mesela. Ligde 31 maçta 22 gol, 7 asist. Sonra? Sonrası kayıp. G.Saray'da 13 maçta 2 gol. Şu sıralar o da Arabistan topraklarında. Al-Wasl ile 2025'e kadar sözleşme imzaladı. Henüz 31 yaşında. Yeni bir çıkış olur mu? Göreceğiz..

BURAK İNCE

2020-2021 sezonunun devre arasında Altınordu'dan Alman ekibi Bielefeld'e transfer oldu. Bundesliga'da sadece 5 maçta 141 dakika süre aldı. Sonraki sezon ise 2. Lig'de 39, kupada 13 dakikası var. Altınordu'dan gittiği sezon 15 lig, 2 kupa maçı vardı. 838 artı 135 eşittir 973 dakika. Daha öncesi daha çarpıcı. 16'dan 17 yaşa geçiş yaparken 832 dakika ligde 152 dakika kupada oynadı. Toplamda 6 gol attı. Ve Burak İnce şu sıralar boşta. O kadar ismin dolandığı ortamda Burak'ın ismini duyamamak hayli ilginç.

MAZİYE BİR BAKIVER

16 Temmuz 2014: Beşiktaş'ın yeni transferi Demba Ba Türkiye'ye geldi ve 7.5 milyon Euroluk bonservis bedeli karşılığında siyah-beyazlılarla mukavele imzaladı.

14 Temmuz 2015: Hollandalı yıldız Robin Van Persie Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 18 bin taraftarın önünde 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

13 Temmuz 2017: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında İsveç ekibi Östersunds'a 2-0 mağlup olarak şaşkınlık yarattı.