Galatasaray zoru başardı

FENERBAHÇE'NIN kaybettiği haftada puan farkını açmak adına kazanmaktan başka çaresi olmayan G.Saray, Sivas deplasmanında kabus gibi başlayan maçı lehine çevirerek belki de sezonun en kritik galibiyetini elde etti. Önce bir dipnot düşelim. Sarı-kırmızılıların deplasmandaki son puan kaybı yine Sivas'daydı ve eksikler soru işaretlerini beraberinde getiriyordu. Maç peş peşe yumruklarla başladı. Önce Metehan atıldı ardından Rodrigues Sivas'ı öne geçirdi. Böylelikle sistemi, stoperlerini ve oyunun düzenini değiştiren Okan Buruk bu bölümde bireysel yeteneklerine güvenerek skora ortak olmaya çalıştı. Bunu yaparken fazlasıyla risk aldı. Sivas farkı ikiye çıkabilecekken Yunus'un kötü vuruşu dengeyi getirdi.

Bir de üstüne Osimhen'in düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı eklediğinizde devre mucize eseri G.Saray'ın lehine bitti. Üstelik devamı da geldi.

Barış Alper Sivas'ın gardını düşüren golü kaydetti.

Sivas 2. golü geç bulunca G.Saray altın kaplama bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Elbette ki skora rağmen kafa yorulması gereken çok konu var.

Mesela Nelsson'un son 15'te düşünülmesi Danimarkalı ile ilgili uzun vadedeki planları da anlatıyor.

Keza bonservisine 9 milyon Euro ödenen Jelert'e güvenmeyip yeni bek yaratma çabası da unutulmamalı. Bu takım hem Avrupa'da hem ligde yürümek istiyorsa devre arası bazı hamleler yapmalı.

Bu hamlelerin ne olduğunu sanırım herkes çok iyi biliyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın