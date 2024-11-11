Taktik farklı skor aynı

TOTTENHAM maçındaki 3-4-1-2'yi zorunlu değişikliklerle 4-2-3-1'e dönüştüren Buruk, bu maçın aynı zorlukta geçeceğini biliyordu. Barış'ı sağ beke çeken, Osimhen'i ileride tek oynatan, Sallai'ye şans tanıyan hoca varyasyonlarına maç boyunca da devam etti. Zaman zaman Sallai ile Barış'in yerini değiştirdi. Hatta sonlara doğru Batshuayi'yi alıp hücumu ikiledi. Ardından ondan da vazgeçip Ziyech'i oyuna sürerek Batsman'i tek başına bıraktı. Yani dünkü galibiyet aslında hiç kolay olmadı. Samsunspor bu ligin en iyi top oynayan takımlarından. Bulundukları yer tesadüfi değil. Yalnız güçlerinin sınırlarını bilerek oynuyorlar. G.Saray'ın Tottenham sonrası ligin en iyilerinden birine karşı oynaması ve iki maçı da aynı skorla kazanmasındaki en önemli detay ise geçen haftayı (Bay) geçmiş olması. Görünen o ki Okan Hoca bu arada dersine çalışmış. Tottenham maçının sonlarına doğru takım biraz bozulsa da böylesi rakiplere karşı kazanmak dikkat çekici. Icardi'nin yokluğunun tesirini uzun vadede göreceğiz. Ancak takımda gole yakın o kadar çok isim var ki. İki stoperin peş peşe yaptığı röveşata bunun en önemli kanıtı. Ve elbette Osimhen. Her pozisyonun içindeydi yine. Anlaşılan giderse taraftar çok ama çok üzülecek. O halde takımın efsanesinin sözleriyle bitirelim yazıyı. "Sizi sevenleri üzmeyin baba."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın